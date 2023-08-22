Греция официально поддержала членство Украины в НАТО: что это значит

Греция официально поддержала обретение Украиной членства в НАТО. Она стала 24 страной-членом Альянса, с которыми Киев формализовал эту поддержку.

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Подписание Совместной декларации по евроатлантической интеграции Украины состоялось 21 августа, в день визита лидера нашей страны Владимира Зеленского в Грецию. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента, советник по внешней политике в ОП Игорь Жовква.

Он рассказал, что Зеленский подписал декларацию в Афинах вместе с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом.

Жовква назвал документ "мощным и четким". "Принятие этой Совместной декларации стало символическим учитывая и то, что именно сегодня в Афинах Украина принимает участие в Балканском саммите. Укрепляем поддержку партнеров и координируем дальнейшие шаги", – написал дипломат.

Жовква объяснил, что декларация осуждает российскую агрессию и признает, что безопасность Украины жизненно важна для стабильности всего евроатлантического региона.

Лидеры Украины и Греции приветствуют значительные достижения нашего государства в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности, по достижению взаимосовместимости с Североатлантическим альянсом, демонстрируемой украинскими Вооруженными силами на поле боя, поддерживают Совет Украина-НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения сотрудничества на пути Украины к евроатлантической семьи, а также подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий в поддержку интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО.

Афины заявили, что будут поддерживать Украину политически и материально. Кроме того, Греция обязуется вместе с международными организациями, союзниками и партнерами участвовать в восстановлении нашей страны.

"Остается лишь четверть общего числа членов – восемь стран, с которыми мы еще не заключили подобные декларации. При этом большинство из этих стран уже выразили нам поддержку, осталось только выложить на бумаге", – заявил Жовква.

Он добавил, что на юбилейном саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне Киев ожидает получить официальное приглашение в НАТО.

Добавим: Киев подписал общие декларации и заявления по поддержке стремления Украины вступить в НАТО со следующими странами: Чехия, Бельгия, Черногория, Польша, Литва, Италия, Латвия, Исландия, Словения, Эстония, Словакия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Германия, Франция, Румыния, Канада, Испания, Болгария, Португалия. Теперь к списку присоединилась Греция.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по результатам визита президента Зеленского в Грецию стало известно, что Афины присоединятся к авиационной коалиции и будут участвовать в подготовке украинских авиаторов на F-16. Стороны обсуждают соответствующие детали.

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