Богатейший человек в мире собрался в космос на собственной ракете: названа дата исторического полета

Богатейший человек и основатель крупнейшей коммерческой платформы Amazon Джефф Безос анонсировал свой первый космический полет, который он совершит на ракете New Shepard, смоделированной и построенной его компанией Blue Origin.

Бизнесмен пригласил в полет своего брата Марка, который так же как и он, с детства мечтал покорить космос. Об этом Безос рассказал у себя в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", – указано в публикации.

Видео дня

Космический полет братьев Безос фактически запустит представленную программу космического туризма. В общей сложности в этом путешествии смогут поучаствовать шесть человек. Космические туристы поднимутся на корабле New Shepard на высоту 100 километров над Землей. Полет продлится 11 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса достигло нового рекорда, ненадолго превысив отметку в $200 млрд Это предельная сумма состояния, достигнутого через доход, а не наследство.