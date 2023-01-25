'Бог любит всех своих детей': Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуализм – не преступление, хотя это грех

Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуализм не является преступлением, хотя это грех. Он призвал католических епископов приветствовать представителей ЛГБТ в церкви.

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Такое заявление понтифик сделал во время интервью Associated Press. Он раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность, как "несправедливые" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Папа заявил, что Бог любит всех своих детей такими, какие они есть. Он признал, что католические епископы в некоторых частях мира поддерживают законы, криминализирующие гомосексуальность или дискриминирующие ЛГБТ-сообщество, и сам назвал этот вопрос термином "грех".

"Быть ​​гомосексуалистом – это не преступление", – подчеркнул Папа Франциск.

Он считает, что негативное отношение некоторых католических епископов объясняется культурными особенностями, поэтому им необходимо пройти процесс изменений, чтобы признать достоинство каждого.

Франциск процитировал Катехизис католической церкви, в котором говорится, что геев следует приветствовать и уважать, и они не должны подвергаться маргинализации или дискриминации.

"Мы все дети Божьи, и Бог любит нас такими, какие мы есть, и за силу, с которой каждый из нас борется за свое достоинство", – сказал Франциск.

Стоит отметить, что согласно данным организации Human Dignity Trust, на сегодня около 67 стран или юрисдикций по всему миру криминализируют однополые половые связи по обоюдному согласию, 11 из которых могут или уже применяют смертную казнь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– популярный украинский певец MELOVIN, который в 2021 году совершил каминг-аут и признался, что испытывает симпатию как к мужчинам, так и к женщинам, провел 18 декабря благотворительный концерт в Киеве, чтобы помочь ВСУ. На входе в Bel Etage Music Hall, где проходило шоу, собрались "титушки", которые решили митинговать против ЛГБТ-сообщества в Украине.

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