Boeing сократит 400 сотрудников программы доставки астронавтов на Луну: названа причина

В субботу, 8 февраля, американская корпорация Boeing сообщила о сокращении 400 работников в соответствии с пересмотром программы NASA Artemis и ростом расходов. Компания, которая базируется в Сиэтле отметила, что в ближайшие недели она проинформирует сотрудников об их вынужденном увольнении за 60 дней.

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Об этом пишет Reuters. Решается вопрос по переводу работников на другие должности.

"Мы работаем с нашим клиентом и ищем возможности для перераспределения сотрудников в нашей компании, чтобы минимизировать потерю рабочих мест", – подчеркнул представитель Boeing.

Как сообщает издание, программа Artemis, стоимость которой до 2025 года оценивается в 93 миллиарда долларов, была начата космическим агентством США еще при первой администрации президента Дональда Трампа. Она является ключевой американской инициативой возвращения астронавтов на Луну впервые после миссии "Аполлон-17".

Однако программа испытала значительные задержки и рост затрат. Так, "Артемис-2", первоначально была запланирована на конец 2024 года и предусматривала полет экипажем вокруг Луны, теперь перенесена на сентябрь 2025 года. Миссия "Артемис-3", которая должна стать первой высадкой астронавтов на Луну по этой программе, запланирована на сентябрь 2026 года, однако ее запуск отложен с конца 2025 года.

Напомним, в октябре прошлого года Boeing объявил о сокращении 17 000 рабочих мест – около 10% сотрудников. Причиной массовых увольнений назвали забастовку, повлиявшую на финансовое положение компании. К тому же из-за протестов работников, Boeing задержит выход первого самолета модели 777X.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Boeing и украинское государственное авиационное предприятие "Антонов" подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает их совместную работу в сфере обслуживания беспилотников, обучения и логистической поддержки.

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