Bloomberg по ошибке сообщил о вторжении России в Украину

София Закревская
Мир
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Bloomberg по ошибке сообщил о вторжении России в Украину

Американское информационное агентство Bloomberg по ошибке опубликовало новость о "вторжении России в Украину". Такой заголовок появился на сайте в 16:00 4 февраля по местному времени.

Внимание на этот материал обратило в частности издание New York Post. После этого статья была удалена, а в Bloomberg объяснили, что произошла ошибка, причины которой на данный момент выясняются.

"Новость" была опубликована случайно.

"Мы глубоко сожалеем об ошибке", – сообщили в Bloomberg.

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В агентстве подчеркнули, что они заранее готовят заголовки для множества сценариев развития событий. Материал под названием "Россия вторгается в Украину" был также заготовлен, но опубликован случайно.

Аналитик и специалист по российской политике Ольга Лаутман в Twitter написала, что данный заголовок провисел на сайте Bloomberg около получаса. При попытке перейти на эту страницу на экране появлялось сообщение об ошибке.

При попытке перейти по ссылке сайт выдавал ошибку.

Напомним: ранее в украинском правительстве неоднократно говорили о том, что сейчас нет никаких оснований для полномасштабного российского вторжения. При этом западные СМИ продолжают выпускать материалы об угрозе нападения РФ на Украину, что может способствовать нагнетанию обстановки в обществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что мировое сообщество в 2014 году не восприняло всерьез российскую угрозу для Украины. Результатом этого стал захват Крыма и война на Донбассе.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
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