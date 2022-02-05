Bloomberg по ошибке сообщил о вторжении России в Украину

Американское информационное агентство Bloomberg по ошибке опубликовало новость о "вторжении России в Украину". Такой заголовок появился на сайте в 16:00 4 февраля по местному времени.

Внимание на этот материал обратило в частности издание New York Post. После этого статья была удалена, а в Bloomberg объяснили, что произошла ошибка, причины которой на данный момент выясняются.

"Мы глубоко сожалеем об ошибке", – сообщили в Bloomberg.

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В агентстве подчеркнули, что они заранее готовят заголовки для множества сценариев развития событий. Материал под названием "Россия вторгается в Украину" был также заготовлен, но опубликован случайно.

Аналитик и специалист по российской политике Ольга Лаутман в Twitter написала, что данный заголовок провисел на сайте Bloomberg около получаса. При попытке перейти на эту страницу на экране появлялось сообщение об ошибке.

.@BloombergLive care to explain this breaking news? Wth pic.twitter.com/rRcOtjkd7g — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022

Напомним: ранее в украинском правительстве неоднократно говорили о том, что сейчас нет никаких оснований для полномасштабного российского вторжения. При этом западные СМИ продолжают выпускать материалы об угрозе нападения РФ на Украину, что может способствовать нагнетанию обстановки в обществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что мировое сообщество в 2014 году не восприняло всерьез российскую угрозу для Украины. Результатом этого стал захват Крыма и война на Донбассе.