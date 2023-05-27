Блокировали ключевую трассу: на климатической демонстрации в Гааге задержали сотни экоактивистов. Фото и видео

В субботу, 27 мая, в Гааге на западе Нидерландов прошли крупные протесты, в ходе которых демонстранты перекрыли одно из главных шоссе ––ключевых артерий города. Подобные меры были согласованы муниципальной властью, поэтому против колонн участников митинга отправили полицию.

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Об этом сообщило агентство NOS. Митинг был организован активистами по экологической защите, местные жители недовольны политикой руководства Нидерландов по отношению к ресурсам планеты.

"Акции протеста собрали тысячи участников. Больше 1500 были задержаны, но их сразу отпустили. Поскольку демонстранты не уходили с дороги по требованию полиции, правоохранители были вынуждены применить водометы. Благодаря тому, что в субботу выдался ясный, довольно жаркий день, протестующие восприняли "водный душ" как развлечение", – передают в СМИ атмосферу.

Впрочем, не все было так невинно. Один из задержанных укусил полицейского за палец, за что получил подозрение. Еще около 40 уголовных дел было заведено против демонстрантов, которые оказывали сопротивление силовым органам.

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