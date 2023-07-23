Блинкен: в Госдепе рассчитывают 'на несколько месяцев' контрнаступления ВСУ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя темпы украинского контрнаступления, заявил, что Украина освободила уже около половины оккупированных Россией территорий. По его словам, операция украинских войск не завершится в течение одной-двух недель – в Госдепе рассчитывают на "несколько месяцев". Вместе с тем фактически РФ уже проиграла войну.

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Соответствующее заявление Блинкен озвучил в интервью CNN 23 июля. "Украина уже вернула около 50% территории, которая была изначально захвачена", – сказал он.

По словам главы Госдепа США, Россия "уже проиграла" войну "с точки зрения того, чего стремилась достичь и чего стремился достичь Путин".

"Цель состояла в том, чтобы стереть Украину с карты, лишить ее независимости, ее суверенитета, включить ее в состав России. Это давно не удалось", – сказал он.

При этом он признал, что миссия Украины по деоккупации территорий будет "очень тяжелой борьбой", и спрогнозировал, что война будет продолжаться "несколько месяцев".

Однако, по его словам, наряду с помощью, военной техникой и обучением, которые Украина получает из разных стран, работа Киева представляет собой "решающий элемент".

"В отличие от россиян, украинцы борются за свою землю, за свое будущее, за свою страну, за свою свободу", – сказал Блинкен.

Он также заверил, что Украина получит истребители F-16, но на их поставку требуется несколько месяцев.