Блинкен: правительство США имело разговоры с Илоном Маском об использовании Starlink в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство имело разговор с предпринимателем Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink на территории Украины. Это произошло после того, как компания попыталась препятствовать украинским военным использовать спутниковый интернет.

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Примечательно, что Блинкен не стал раскрывать подробностей переговоров с Маском. Об этом он сказал во время интервью NBC News.

Чиновник подчеркнул, что правительство США провело переговоры с Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине. Однако Блинкен добавил, что не может говорить о подробностях переговоров.

Стоит отметить, что накануне компания Маска SpaceX, которая занимается программой спутникового интернета Starlink, заявила, что предприняла шаги, чтобы помешать украинским военным использовать сервис компании для управления дронами в регионе во время войны с Россией.

Напомним, компания SpaceX ограничила сферы использования Starlink для ВСУ. Речь идет об управлении дронами, что в компании сравнили с "оружием".

В Офисе президента Украины отреагировали на такое решение. Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал руководство компании определиться, какую сторону она поддерживает – Россию и ее "права" на убийства и оккупацию украинских городов или право нашего государства на свободу.

При этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине сейчас нет проблем с использованием терминалов Starlink украинскими военнослужащими. Защитники нашего государства могут его применять для управления дронами, как и раньше.