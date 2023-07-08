'Благодаря мужеству ВСУ и сопротивлению гражданского населения': Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове

Президент Молдовы Мая Санду в 500 день полномасштабного вторжения России на территорию Украины обратилась к своему народу. Она также поблагодарила украинцев за мир в Молдове.

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Соответствующее обращение опубликовала ее пресс-служба. Санда подчеркнула, что вторжение России привело к смерти среди невиновного гражданского населения и военных преступлений, в частности, в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке.

По ее словам, жестокая война сеет смерть и террор.

"Те, кто был у власти, женщины и мужчины, взяли в руки оружие и встали на защиту своей страны. Миллионы матерей с детьми и стариков были вынуждены покинуть свои дома и прятаться в подвалах, на станциях метро или бежать в другие части Украины или в другие страны", – сказала она.

Санду отметила, что благодаря мужеству украинских военных, благодаря сопротивлению гражданского населения "у нас есть мир в Молдове".

"Мы солидарны с Украиной и сделаем все возможное, чтобы быть рядом с ними", – подчеркнула президент Молдовы.

Кроме того, она заверила, что ее страна будет и дальше принимать украинцев, помогать с транспортировкой украинской продукции и помогать в привлечении военных преступников к ответственности. Санда подчеркнула, что Украина победит.

Напомним, 24 февраля 2022 года украинцы проснулись в новой реальности – реальности неспровоцированной полномасштабной войны за свое выживание, которое начала против нашего государства Российская Федерация. С тех пор прошло ровно 500 дней, оглядываясь на которые, можно подвести определенные промежуточные итоги. OBOZREVATEL напоминает основные этапы войны за этот период.

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