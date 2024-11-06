'Бизнесмен и прагматик': избрание Трампа не исключает продления военной помощи Украине, – Климпуш-Цинцадзе

Избрание Дональда Трампа президентом США не исключает продолжения военной помощи Украине. Хотя есть немало вопросов и непредсказуемости по поводу политики будущего президента, Украине следует мобилизовать собственные ресурсы и скорректировать месседжи, которые мы доносим в Соединенные Штаты.

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Об этом заявила председатель комитета ВР по интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе во время телемоста "Выборы США и будущее Украины" в Киевской школе государственного управления им. Сергея Нижнего. По ее словам, политика Трампа базируется на личном лидерстве, это радикально другой подход, но это не мешает найти общие с США аргументы для поддержки суверенитета и победы Украины.

"Во время кампании много говорилось о том, что прямую бюджетную, финансовую помощь, оказываемую Соединенными Штатами, мы можем не увидеть при условии избрания Трампа. И при условии избрания большого количества этих MAGA-республиканцев. Но на самом деле это не исключает то, что военная помощь может быть продлена", – сказала глава комитета.

Она отметила, что избрание Трампа не является приговором для Украины, а скорее необходимостью мобилизовать собственные внутренние ресурсы в отношениях с США.

"Это необходимость, я думаю, скорректировать в определенной степени акценты, месседжи, с которыми мы едем в Соединенные Штаты, рационализировать в определенной степени те месседжи, не только там с точки зрения эмоциональной. Трамп – бизнесмен, прагматик и рациональный человек", – добавила она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский официально приветствовал Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он отметил, что это открывает новые возможности укрепления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Республиканской партии Дональд Трамп предварительно побеждает на выборах президента США. Он опередил представительницу Демократической партии и нынешнюю вице-президента Камала Гаррис, получив необходимые 270 голосов избирателей.

Напомним, Дональд Трамп официально объявил о своей победе на выборах и выступил перед своими поклонниками с первыми заявлениями. Перед толпой он назвал себя 47-м президентом США и пообещал привести страну в новую эру процветания.

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