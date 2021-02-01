Билл Гейтс ответил, причастен ли он к пандемии COVID-19

Основатель Microsoft Билл Гейтс в очередной раз опроверг обвинения в якобы причастности к пандемии коронавируса. Речь идет о так называемых теориях заговора, которые твердят, что миллиардер из США "чипирует" население с помощью вакцинации "для глобальной слежки".

Он назвал такие доводы слишком глупыми и отметил, что распространение ложных слухов о прививках может привести к продлению вспышек COVID-19 в мире. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Когда люди ищут простые решения, это большая проблема. Они задаются вопросом, стоит ли кто-нибудь за пандемией", – сказал миллиардер.

По его словам, благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс раньше уже сталкивался с недоверием людей к вакцине.

"В таких странах, как Пакистан или Нигерия, ходили слухи, что вакцина небезопасна и вызывает бесплодие у женщин во время борьбы с полиомиелитом. Было бы хорошо обратиться к влиятельным людям, представителям общин или религиозным лидерам, обладающим большим авторитетом, чтобы бороться с такими заблуждениями", – ответил Гейтс.

Он подчеркнул, что только такие люди могут объяснить обществу преимущества вакцины. В конце же отметил, что теории о его причастности к заговору относительно пандемии слишком глупы, чтобы воспринимать их всерьез.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Билл Гейтс сделал прививку против COVID-19 и рассказал о своем преимуществе перед другими.