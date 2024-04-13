Били и унижали: в Эстонии заявили об издевательствах ФСБ РФ над украинцами на границе

Сотрудники ФСБ РФ на границе между Россией и Эстонией усилили издевательство над украинцами. Граждан нашего государства российские силовики подвергали притеснениям, заставляли снимать одежду и снимали обнаженных, устраивали "допросы" с записью на видео, проверяли телефоны и задерживали за вымышленные правонарушения.

Также фиксируются случаи избиения сотрудниками ФСБ украинцев. Об этом сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на данные погранично-полицейской службы Эстонии.

Эстонская полиция на днях обнародовала ежегодный отчет, из которого следует: с февраля 2022 года российские пограничники рассматривают украинцев как потенциальных врагов – и систематически притесняют граждан Украины, пересекающих российско-эстонскую границу (для украинцев, вынужденно оказавшихся в России, это один из путей вырваться из государства-агрессора).

И в последнее время преследование граждан Украины сотрудниками ФСБ, в частности, на автомобильных пунктах пропуска "Куничина Гора" и "Шумилкино" только усилилось.

"Украинцев, пересекавших границу, подвергали притеснениям, включая профайлинговые интервью, анкетирование, проверку коммуникаций и изъятие данных, а также избиения с целью получения нужных ответов. Сотрудники ФСБ заставляли их снимать одежду для фотографирования и делали видеозаписи их показаний, которые могли быть использованы для компрометации", ––цитирует отчет погранично-полицейской службы Эстонии издание.

Граждан Украины российские силовики задерживали за вымышленные правонарушения. Их заставляли проходить проверки на детекторе лжи, что задерживало прохождение границы другими людьми и провоцировало возникновение очередей.

Издание добавляет, что притеснения с конца 2023 года со стороны ФСБ на пограничных пунктах испытывают также эстонцы и жители других стран Европейского Союза. Их россияне пока не избивают, однако с другими проявлениями "гостеприимства" со стороны российских силовиков, которые испытывают украинцы, иностранцы тоже сталкиваются.

Напомним, 6 апреля стало известно, что Эстония нашла еще один миллион снарядов для Украины. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в целом Эстония может приобрести снаряды и ракеты на сумму от двух до трех миллиардов евро для украинской армии, однако для этого ей нужна финансовая помощь союзников.

Также сообщалось, что в середине февраля в Эстонии заявляли о возможном закрытии пунктов пропуска на границе с РФ. Причиной называли постоянное миграционное давление со стороны РФ на страны Балтии.

Кроме того, Эстония планирует построить линию обороны на границе с РФ, состоящей из 600 бетонных бункеров, для отражения возможной российской агрессии. Большинство этих бункеров будут расположены на северо-юго-востоке страны.