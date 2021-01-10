Стой же, слезай с коня! Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! – сказал Twitter, и навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа…

Год за номером 2020 от рождества Иисуса Христа по своему характеру очень похож на 45-го президента США. Такой же вздорный, скандальный, а главное, как Трамп не хочет уходить из Белого дома, так и 2020-й категорически отказывается уходить в историю. Вся первая неделя 2021 года была фактически частью декабря 2020-го.

В отличие от Андрия, безропотно принявшего смерть от полковника Тараса Бульбы, Дональд Трамп с коня не слез, а напротив, возроптал и обрушил на своего покусителя град обвинений. "Нас не заставишь замолчать", – сообщил президент США и приступил к конкретным обличениям.

"Twitter не имеет отношения к свободе слова. Они занимаются только продвижением радикальной левой платформы, где разрешается свободно говорить одним из самых злобных людей в мире", - заявил Трамп и пригрозил, что создаст собственную платформу.

Особенностью 2020 года стало то, что основные медийные события окончательно переместились из традиционных СМИ в цифровые платформы. Война Трампа с главными из них – Twitter, YouTube, Facebook - стала в минувшем году, пожалуй, одним из центральных событий в медийной сфере.

Вряд-ли будет преувеличением утверждение, что Трамп стал президентом США благодаря Twitter и вопреки откровенной антипатии абсолютного большинства наиболее влиятельных СМИ. Он был не первым из политиков, кто использовал социальные сети для прямого общения со своими избирателями, но именно он превратил Twitter в оружие индивидуального уничтожения оппонентов и массового поражения нелояльных к нему социальных групп и корпораций.

Отдельный фронтом Трампа была его война с ведущими СМИ.

"NYTimes просто расстроены, что выглядели дураками в освещении меня".

"Журналист? Делай свою работу!" – это твит-оплеуха сотруднику CNN.

"Кто-нибудь видел действительно скудный номер журнала Vanity Fair. Это провал, большая проблема, увядание. Грейдон Картер (редактор Vanity Fair - ИЯ.), нет таланта, отсутствует!"

"Совершенно необъективный NBCNews сбился с пути". И т.д.

Патронов в твиттере Трампа хватало на всех, в том числе и на международные организации. ООН – это "клуб по интересам", а еще "ООН создает проблемы вместо того, чтобы их решать".

Любой критик Трампа мгновенно получал от него ответный твит-плевок. Стоило Мерил Стрип, которую кинокритики и киноведы считают одной из величайших актрис современности, критически высказаться о Трампе, как тот немедленно объявил, что "Мерил Стрип одна из самых переоцененных актрис Голливуда".

Роман Трампа с Twitter рухнул после того, как администрация социальной сети пометила одно из сообщений президента США ссылкой на статью, доказывающую, что Трамп соврал. В ответ Трамп 11.07.2019 собрал в Белом доме "саммит соцсетей", на который не позвали представителей Twitter, Facebook и YouTube, зато были обильно представлены те, кого пресса назвала "любимыми троллями Трампа". Президент США наябедничал собравшимся, что Twitter занижает число его подписчиков и не велит людям ретвитить его записи, после чего сообщил о своем намерении закрыть эту зловредную сеть.

Решающее сражение между Трампом и Твиттером случилось во время избирательной кампании, в ходе которой сообщения президента США администрация соцсети неоднократно сопровождала всякими обидными пометками, а на финише гонки и вовсе стала блокировать его аккаунт, пока не заблокировала навсегда. Трамп все это время строчил пулеметными очередями твитов, в каждом из которых объявлял, что выборы фальсифицированы, что у него украли победу, а в конце пообещал не уходить из Белого дома, устроить Байдену "адскую битву" и призвал своих сторонников прибыть в столицу для восстановления справедливости. Сторонники на призыв Трампа откликнулись, взяли штурмом здание Конгресса и выгнали оттуда депутатов. В ходе столкновений погибли четверо сторонников Трампа и один полицейский. "Мы способствовали разжиганию смертельных событий 6 января", - написали сотрудники Twitter в коллективном письме главе компании Джеку Дорси, требуя навсегда удалить аккаунт Трампа.

Радость российского официоза, вызванная "американским восстанием" не знала границ. Про окончательные похороны демократии и свободы слова в связи с блокировкой аккаунта Трампа неистово голосили все, от Пушкова с Соловьевым до Симоньян с Захаровой. В битве 45-го президента США с ведущими цифровыми платформами российский телевизор однозначно был на стороне Трампа. Тем более, что у многих российских бойцов информационного фронта к американским соцсетям свой счет.

В самом конце 2020 года Путин подписал закон, предоставляющий Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы за дискриминацию по отношению к российским СМИ. Согласно закону, в правовом поле появился статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России". Генеральный прокурор и его заместитель по согласованию с Министерством иностранных дел смогут присваивать его владельцу ресурса, который допускает цензуру против материалов российских СМИ, а Роскомнадзор станет этот ресурс блокировать. Этот удивительный закон появился сразу после того как Роскомнадзор обратился к Google с требованием "снять ограничения" с YouTube-канала "Соловьев LIVE". Соловьев постоянно ябедничал, что по вине видеохостинга его канал перестал появляться в разделе "В тренде".

Еще раз. Медленно. Чтобы прочувствовать нюансы происходящего. Человек, круглосуточно вопящий в российском телевизоре о превосходстве российской мощи в том числе технологической и о гибели Запада во главе с США, заводит свой частный канал на американском видеохостинге, где продолжает разжигать ненависть к Западу, и тут же начинает ныть, что его там притесняют, не дают выбиться в лидеры. После чего российское государственное надзорное ведомство требует от американской транснациональной корпорации вывести канал этого гражданина в тренды, а президент России подписывает закон, по которому американцев накажут, если они этого не сделают.

К вопросу о трендах. 2020 год стал годом, когда частная инициатива отдельных граждан оказывается намного сильнее и эффективнее государств со всеми их ресурсами. Усилиями болгарского журналиста Христо Грозева и нескольких его коллег из Bellingcat было проведено расследование, разоблачившее государственную ОПГ во главе с президентом РФ Путиным, систематически занимавшуюся отравлением граждан в России и за рубежом. ФСБ, одна из самых свирепых карательных спецслужб мира, наследница ВЧК-НКВД-ОГПУ-МГБ-КГБ, оказалась бессильна перед группой журналистов.

Российская власть, вышедшая из телевизора, ощутила себя в 2020-м неуютно в мире, где телевизор явно проигрывает интернету. Отсюда вал безумных и во многом бессмысленных законов, пытающихся зачистить интернет, как на протяжение 20 предыдущих лет зачистили пространство традиционных медиа. Идея прикрепить к живым людям ярлык "иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента" достойна пера Салтыкова-Щедрина. Как и идея закона о клевете в интернете, "логика" которого властно требует принятия отдельных законов о клевете в лифте, в подземном переходе и на углу дома № 2 1-го Коммунистического переулка, расположенного в рабочем поселке Ильинский Раменского района Московской области.

Пандемия Covid-19, накрывшая планету, привела к еще большей изоляции людей в информационных пузырях, превратила эти пузыри в бункеры, непроницаемые для внешнего воздействия. В России этот процесс проявился, в том числе, в абсолютной невосприимчивости людей к сенсационным расследованиям Христо Грозева и его коллег из Belingcat. По данным Левады-центра значительное большинство россиян продолжают верить в то, что Навальный либо притворялся, либо съел что-то не то, либо его отравили Меркель с Ходорковским.

У путинской России после ухода Трампа остался единственный настоящий союзник. И это не армия с флотом как у Александра Третьего. Главным подельником Путина, гарантирующим стабильность его режима, сегодня является коронавирус. Как только эта напасть схлынет, в стране может возникнуть шанс на перемены. Сил на то, чтобы вернуть Россию назад в прошлый век и даже в прошлый год, у режима нет. Есть большая вероятность того, что 2021-й год станет вялым инерционным продолжением тухлого 2020-го. Сломать это унылую инерцию могут не партии или некие "тайные организации", а такие люди, как например, журналист Христо Грозев, который для меня стал человеком 2020-го года.