"Безнаказанности для России не должно быть": Берсе заявил, что Украина будет в приоритете во время заседаний Совета Европы
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что одним из главных вопросов работы СЕ в 2025 году будет создание механизма для привлечения России к ответственности за преступления против Украины. В целом, по его словам, все, что касается Украины будет приоритетным для организации в этом году.
Совет Европы не уступит в вопросе наказания России. Об этом он сказал во вторник, 28 января, на заседании ПАСЕ в Страсбурге, передает Укринформ.
"Мы знаем, что 2025 год будет сложным. И в этом году Украина будет на вершине наших приоритетов", – отметил Берсе.
В частности, как заявил генсек, СЕ стремится сделать все возможное, чтобы "создать компенсационный комитет и конкретный механизм компенсации, который будет основан на успехе реестра ущерба".
"Совет Европы должен играть здесь лидирующую роль. Ожидания высокие, и мы должны им соответствовать", – заявил он.
Кроме того, структура не будет отступать от идеи персонального наказания руководителей России и продолжает работать над созданием спецтрибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.
"Кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных. Безнаказанности здесь не должно быть", – заявил он.
Берсе отметил, что для Украины была создана целевая группа в рамках Совета Европы для обеспечения максимальной эффективности действий. Кроме того, он пообещал, что вскоре объявит о назначении Специального представителя Генерального секретаря по делам детей Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии ЕС Кая Каллас рассказала, что провела телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Они обсудили войну в Украине и угрозы Ирана и Китая.
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