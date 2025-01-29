'Безнаказанности для России не должно быть': Берсе заявил, что Украина будет в приоритете во время заседаний Совета Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что одним из главных вопросов работы СЕ в 2025 году будет создание механизма для привлечения России к ответственности за преступления против Украины. В целом, по его словам, все, что касается Украины будет приоритетным для организации в этом году.

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Совет Европы не уступит в вопросе наказания России. Об этом он сказал во вторник, 28 января, на заседании ПАСЕ в Страсбурге, передает Укринформ.

"Мы знаем, что 2025 год будет сложным. И в этом году Украина будет на вершине наших приоритетов", – отметил Берсе.

В частности, как заявил генсек, СЕ стремится сделать все возможное, чтобы "создать компенсационный комитет и конкретный механизм компенсации, который будет основан на успехе реестра ущерба".

"Совет Европы должен играть здесь лидирующую роль. Ожидания высокие, и мы должны им соответствовать", – заявил он.

Кроме того, структура не будет отступать от идеи персонального наказания руководителей России и продолжает работать над созданием спецтрибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

"Кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных. Безнаказанности здесь не должно быть", – заявил он.

Берсе отметил, что для Украины была создана целевая группа в рамках Совета Европы для обеспечения максимальной эффективности действий. Кроме того, он пообещал, что вскоре объявит о назначении Специального представителя Генерального секретаря по делам детей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии ЕС Кая Каллас рассказала, что провела телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Они обсудили войну в Украине и угрозы Ирана и Китая.

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