'Бессовестное поведение': в Британии не исключают, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море

В Великобритании считают, что Россия может совершать атаки на гражданские суда в Черном море после срыва зернового соглашения. Поведение РФ назвали бессовестным и пообещали освещать его в Совбезе ООН.

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Об этом заявил министр иностранных дел Джеймса Клэверли. Его слова цитирует Sky News.

Клеверли отметил, что Россия может начать совершать нападения на гражданские суда, поскольку она усиливает свою кампанию по препятствованию экспорта украинского продовольствия.

Выйдя на прошлой неделе из черноморского зернового соглашения, Россия усилила свои атаки на ключевые украинские портовые города, такие как Одесса и Рени.

"Мы будем освещать это бессовестное поведение в Совбезе Организации Объединенных Наций. Россия должна прекратить держать в заложниках мировые поставки продовольствия и вернуться к соглашению", – сказал Клеверли.

Напомним, что Россия срывала зерновое соглашение по специальному разработанному плану. ГУР Минобороны перехватило закрытый итоговый доклад "о работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации инициативы".

За ней реализация этого плана была разбита на несколько этапов. Да:

первоначально по инициативе Путина было прекращено участие РФ в соглашении с 29.10.22 по 03.11.22. Что привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн. тонн в октябре до 2,6 млн. тонн в ноябре;

далее принимались меры по ограничению допуска судов в порт "Южный", уменьшению количества инспекционных команд (в пределах 2) и остановке регистрации зерновозов.

"Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия начиная с 18 июля активизировала атаки в южных областях Украины. Так, при ударах по Одессе и другим районам Россия использует значительное количество ракет типа AS-4 Kitchen (Х-22) весом 5,5 тонн, предназначенных для уничтожения авианосцев.

Украина уже предложила ЕС вывозить зерно по новому маршруту. Он предполагает экспорт из стран Балтии.

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