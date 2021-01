В Брюсселе устроили огненные беспорядки после смерти задержанного копами чернокожего парня. Фото и видео

В Брюсселе (Бельгия) 13 января вспыхнули беспорядки из-за смерти после задержания полицейскими 23-летнего чернокожего гвинейца Ибрагима.

Парень скончался спустя шесть часов после того, как его доставили в участок. Инцидент вызвал общественный резонанс и протесты, видео которых появились в Twitter (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Как передает Polsat News, правоохранители хотели идентифицировать группу людей, которые собрались в центре Брюсселя несмотря на действующие ограничения. Копы утверждают, что парня задержали из-за попытки бегства от сотрудников полиции. По версии копов, в участке Ибрагим потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался.

На улицы Бельгии в результате вышли сотни людей. Некоторые участники митинга пришли с плакатами "Black Lives Matters".

Большинство демонстрантов до 17:00 разошлись, но около сотни человек продолжили жесткий протест, пишет La Libre.be. Люди скандировали "Полиция – убийцы". Они устроили поджог под отделением копов, разбили входную дверь, бросать камни и петарды в силовиков. Судя по опубликованным видео, полиция открывала по протестующим огонь, а также применяла водометы.

Также на снятых очевидцами кадрах видно разбитые остановки общественного транспорта, побитые машины.

Предлагаем посмотреть видео с места событий:

Police hit this rioter likely with rubber bullets, crazy pic.twitter.com/rfdXRrAVag — Wars on the Brink (@WOTB07) January 13, 2021

#Brussels #Belgium

Riot police utilize water cannons to disperse the rioters.



📷: Jacke Parrock pic.twitter.com/1mS2mkh3Qt — Shane B. Murphy (@shanermurph) January 13, 2021

#Brussels #Belgium

Extended video of rioters attacking and setting fire to a police station in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/Jim3nJifYZ — Shane B. Murphy (@shanermurph) January 13, 2021

#Brussels #Belgium

*potentially disturbing*

Footage alleging to be from when demonstrations turned into a violent riot. pic.twitter.com/Fz56laX9pW — Shane B. Murphy (@shanermurph) January 13, 2021

