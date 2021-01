У Брюсселі влаштували вогняні заворушення після смерті затриманого копами темношкірого хлопця. Фото і відео

У Брюсселі (Бельгія) 13 січня спалахнули заворушення через смерть після затримання поліцейськими 23-річного темношкірого гвінейця Ібрагіма.

Хлопець помер через шість годин після того, як його доставили у відділок. Інцидент викликав суспільний резонанс і протести, відео яких з'явилися в Twitter (щоб подивитися ролики, доскрольте сторінку до кінця).

Як передає Polsat News, правоохоронці хотіли ідентифікувати групу людей, які зібралися в центрі Брюсселя незважаючи на чинні обмеження. Копи стверджують, що хлопця затримали через спробу втечі від співробітників поліції. За версією копів, у дільниці Ібрагім втратив свідомість і був доставлений до лікарні, де помер.

На вулиці Бельгії, як наслідок, вийшли сотні людей. Деякі учасники мітингу прийшли з плакатами "Black Lives Matters".

Більшість демонстрантів до 17:00 розійшлася, але близько сотні людей продовжили жорсткий протест, пише La Libre.be. Люди скандували "Поліція – вбивці". Вони влаштували підпал під відділком копів, розбили вхідні двері, кидати каміння і петарди у силовиків. Судячи з опублікованих відео, поліція відкривала по протестувальникам вогонь, а також застосовувала водомети.

Також на знятих очевидцями кадрах видно розбиті зупинки громадського транспорту, побиті машини.

Пропонуємо переглянути відео з місця подій:

Police hit this rioter likely with rubber bullets, crazy pic.twitter.com/rfdXRrAVag - Wars on the Brink (@ WOTB07) January 13, 2021

#Brussels #Belgium

Riot police utilize water cannons to disperse the rioters.



📷: Jacke Parrock pic.twitter.com/1mS2mkh3Qt - Shane B. Murphy (@shanermurph) January 13, 2021

#Brussels #Belgium

Extended video of rioters attacking and setting fire to a police station in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/Jim3nJifYZ - Shane B. Murphy (@shanermurph) January 13, 2021

#Brussels #Belgium

* Potentially disturbing *

Footage alleging to be from when demonstrations turned into a violent riot. pic.twitter.com/Fz56laX9pW - Shane B. Murphy (@shanermurph) January 13, 2021

Як повідомляв OBOZREVATEL: