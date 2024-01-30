Беспилотные системы меняют ход войны: в Минобороны провели первый хакатон 'Наступление машин'. Фото

Министерство обороны Украины провело первый Хакатон для усовершенствования беспилотных систем на фронте. Он объединил более 450 инженеров и изобретателей, создающих новаторские решения для решения боевых задач на фронте.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. 32 команды презентовали свои проекты экспертам по военным структурам и цифровым технологиям.

"Беспилотные системы меняют ход войны: именно на дроны приходится большинство потерь в армии врага. Хакатон "Наступление машин" — это площадка для того, чтобы мы быстрее внедряли инновационные решения на передовой и могли эффективно защищать наши территории", – отметила заместитель министра обороны вопросов цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По результатам оценок жюри Хакатона выберет 12 победителей, которые получат финансовую поддержку от D3 Venture Capital Firm и Kyiv School of Economics для реализации своих разработок.

"Хакатон показал, насколько сильно развилась индустрия miltech в Украине менее чем за два года. Сотни участников создают, внедряют инновации и делятся ими между собой ради победы Украины", – поделилась впечатлениями от мероприятия ведущая менеджер компании D3 Venture Capital Firm Эвелин Бучацкий.

По ее словам, влияние этого события проявится в достижениях в робототехнике и других критических областях, которые облегчат ведение боевых действий.

В свою очередь руководитель defence tech кластера Brave 1 Наталья Кушнерская подчеркнула, что Украина воюет с армией, значительно превосходящей по численности.

"Но если враг выбирает тактику воевать "мясом", то мы воюем разумом, используя неординарные технологические разработки. Этот Хакатон продемонстрировал, что мы можем даже в сжатые сроки генерировать эффективные решения, которые, хотя и нуждаются в доработке, вскоре точно усилят наших военных" на фронте", – отметила она.

Хакатон "Наступление машин" реализован по инициативе министерства обороны Украины. Соорганизаторами мероприятия являются Генеральный штаб ВСУ, министерство по стратегическим отраслям промышленности и defence tech кластер Brave1.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разработан наземный беспилотный робот D-21-11, цель которого – помочь воинам Сил обороны. Заявляется, что он может выполнять боевые задачи – например, разведку, штурмовать или защищать позиции.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, что на фронте проходил тесты наземный робот UGV Sirko-S1. Он предназначен для помощи при перевозке груза, эвакуации раненых и разведке вражеских позиций.

Также стартовали тесты боевого робота "Лють", созданный для выполнения боевых задач дистанционно.

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