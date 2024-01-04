'Бесосновательные утверждения': в Госдепе отрицают причастность США и Израиля к взрывам в Иране

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки отрицают причастность США или Израиля к взрывам в Иране. Напомним, что там 3 января прогремели взрывы во время траурного шествия по случаю годовщины гибели генерала КСИР, более 100 человек погибли.

Видео дня

Утверждения о том, что к этому инциденту могут быть причастны Штаты, безосновательны и абсурдны. Соответствующее заявление во время брифинга сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

"Я хочу отреагировать на распространение некоторых безосновательных утверждений, которые я видел, и сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты не были причастны к этому никоим образом", – сказал он.

Миллер также прокомментировал предположение о причастности Израиля к этим взрывам. "У нас нет оснований полагать, что Израиль причастен к этому", – подчеркнул чиновник.

Представитель Госдепа добавил, что сейчас еще рано говорить о том, кто стоит за этой атакой. Миллер также выразил соболезнования близким погибших и пострадавших вследствие нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране в южном городе Керман днем 3 января прогремели взрывы возле мемориала погибшему генералу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани. Погибли по меньшей мере 103 человека, еще 140 ранены. Местные власти заявили о теракте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!