В Беларуси опубликовали проект изменений к тамошней т.н. "Конституции". Среди положений, которые, по моему мнению, достойны вашего внимания, я бы выделил три:

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1. Президент НЕ МОЖЕ бути притягненим до відповідальності після завершення своїх повноважень.

2. Президент має право запроваджувати надзвичайний або воєнний стан у випадку бунтів та заворушень (читай акцій протесту)

3. Білорусь ПРИПИНЯЄ бути нейтральною та без‘ядерною. По цих пунктах можу сказати наступне: Лукашенко готує для себе шляхи відходу, але не тому, що хоче піти з посади Президента - НІ! Річ у тім, що, як я давно кажу - Білорусі де-факто вже не існує, а скоро, ДУЖЕ скоро вона припинить існування і де-юре. Він перестане бути президентом і перетвориться на "другого Кадирова", втратить частину влади і стане більш вразливим як перед власним народом так і перед Путіним. От і перестраховується, на про всяк.

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А два наступних пункти є приведенням "Конституції" Білорусі у відповідність російській, адже в РФ акції протесту дозволені виключно одиночні, і то не завжди, а для придушення більш масштабних ОДРАЗУ кидають все, що є.

Ну і втрата статусу нейтральної та без‘ядерноі туди ж, в той степ, так би мовити. Будь-який суб‘єкт Федерації, навіть Національний (та ж Чечня, Татарстан, Якутія чи Тива) - це, передовсім, Російська Федерація, а вже потім суб‘єкт. Чечня в складі РФ, а РФ і не нейтральна і ядерна. Значить і Чечня така сама. І Білорусь буде. На наших очах зникає держава. Хоча вона давно зникла зі світової політичної повістки. Помітьте: ніхто не вимагає від Путіна вивести війська з Білорусі, ніхто не вимагає припинити економічну та культурну експансію... Все. Закінчилася Білорусь.

Хтось скаже: та ну! Як таке може бути у 21-му столітті? Може. Був Судан. Величезна за розмірами, найбільша в Африці країна. Але в 2011-му році, виникла Держава Південний Судан, (трошки більший за Україну, між іншим), і все - тепер Судан третій за розмірами, поступившись ДР Конго та Алжиру. А Косово в 2008-му? А Чорногорія в 2006-му? Що там Сербія? Що залишилось? Отак і тут: ну, була Білорусь - не буде Білорусі... От тільки Україна від того не виграє. Кордон з РФ збільшиться на 1000 кілометрів, ну і ядерна зброя так само переїде на 1000 кілометрів західніше...

Єдине кому хочу "подякувати", так це абсолютній масі білоруського суспільства, яка у 2020-му році злякалася і не дотисла, не допомогла справжнім сміливцям, "відморозилася"... "Дякую"... Зате вас тепер навчать "щі лаптями хлєбать"...