Беларусь тайно поставляла Азербайджану оружие перед войной с Арменией – Politico

Беларусь поставляла современное оружие врагу Армении – Азербайджану, несмотря на то, что Минск и Ереван являются союзниками в рамках альянса безопасности ОДКБ под руководством России. Следовательно, Армения находится на пороге исторического поворота в сторону стран Запада.

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Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на соответствующие документы. Утечка этих файлов проливает новый свет на решение Армении объявить о намерениях выйти из военного альянса ОДКБ на этой неделе.

Издание отмечает, что Армения стала все больше обращаться за защитой в Европу и НАТО после длительного периода возложения на Россию.

Пакет документов, содержащий более десяти листов, дипломатических нот, товарных накладных и экспортных паспортов, свидетельствует, что Беларусь активно помогала вооруженным силам Азербайджана в период между 2018 и 2022 годами, когда напряженность в отношениях с Арменией достигла пика.

Минск предлагал Баку модернизацию старого артиллерийского оборудования и поставку нового оборудования для радиоэлектронной борьбы и систем беспилотников. В документах отмечается, что белорусское государственное агентство по экспорту вооружений направляло письма собственным военно-промышленным предприятиям по заказам для Азербайджана передового оборудования для наведения артиллерии на цель, а также переписку между государствами по закупке мобильных станций борьбы с беспилотниками "Гроза-С" для вооруженных сил Азербайджана.

В одном из дипломатических сообщений, обнародованных изданием, отмечается, что белорусские предприятия играют активную роль в "восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана и экспорте белорусских товаров и услуг" в эту страну.

В сентябре 2022 г. войска Азербайджана зашли на территорию Армении, заняв ключевые стратегические высоты. Армения обратилась в ОДКБ за поддержкой, но позже обвинила блок в невыполнении своих обязательств после того, как тот предложил выслать делегацию для установления фактов.

Кроме того, хоть на бумаге Александр Лукашенко является союзником Армении, раньше он называл президента Азербайджана Ильхама Алиева "нашим человеком" и высказывал мнение, что ОДКБ было бы "неправильно" противостоять ему.

Со своей стороны Алиев в 2022 году заявил, что "в ОДКБ у нас больше друзей, чем в Армении".

По словам экспертов, Беларусь, являющаяся одним из ближайших союзников Москвы, вряд ли действовала бы без молчаливой поддержки Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что больше никогда не посетит Беларусь. По его словам, ни он, ни один другой официальный представитель Армении не поедет в Беларусь, пока ее возглавляет Александр Лукашенко.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня заявил, что Армения выйдет из состава ОДКБ.

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