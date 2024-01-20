Беларусь получила от Путина 'Искандеры'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что Минск получил от страны-агрессора России зенитно-ракетные комплексы "Искандер". Он отметил, что это оружие было приобретено за счет других финансовых ресурсов, которые Беларусь предоставляет РФ.

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Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости. Лукашенко также добавил, что кроме этого Россия поставила Беларуси значительное количество других боеприпасов и ракет.

"Мы у россиян, за их деньги, – правда, мы платим им по другим счетам, – получили такие комплексы, как "Искандер". Особо опасное оружие... Я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только с согласия президента", – заявил Лукашенко.

По словам приспешника Путина, после того, как на территории Беларуси появилось российское тактическое ядерное оружие, соседние страны "потеряли интерес" и "опустили крылья".

"Я даже не говорю здесь о ядерном оружии, которое всех поставило на место... Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие... Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", – добавил диктатор.

Также самопровозглашенный президент Беларуси акцентировал внимание на сотрудничестве с Россией в решении вопросов безопасности. Он подчеркнул, что его народ должен выразить благодарность россиянам, поскольку те "значительно помогли" белорусам в прошлом году.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко ввел для себя и членов своей семьи ряд привилегий и гарантий, в частности, с правом пожизненной неприкосновенности. Также установлены новые требования для кандидата в президенты, которыми от участия в выборах дисквалифицировали представителей оппозиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС призвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко освободить всех политзаключенных в стране. Там отметили, что ситуация с соблюдением прав человека в РБ ухудшается с каждым годом.

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