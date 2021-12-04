Беларусь обвинила военных Украины в "нарушении границы": появился ответ пограничников

В Беларуси утверждают, что украинские военные в субботу, 4 декабря, якобы нарушили воздушное пространство РБ. Однако в Государственной пограничной службе Украины опровергли эти заявления.

Согласно информации, которую распространил Госпогранкомитет Беларуси на своем сайте,речь идет о вертолете Ми-8. Как заявляется, он пролетел на расстояние около 1 км от границы страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент якобы произошел в первую половину дня в субботу во время учений, которые состоялись недалеко отграницы с Республикой Беларусь.

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"Около 12:00 на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", – говорится в сообщении.

Беларусский Государственный пограничный комитет заявил: украинские пилоты военного вертолета Ми-8 пересекли государственную границу на высоте около 100 метров. Они якобы залетели на глубину до 1 км на территорию Беларуси.

В ведомстве добавили, что об этом случае они проинформировали украинскую сторону.

В комментарии "Украинской правде" помощник главы Государственной пограничной службы Андрей Демченко пояснил: украинские бойцы действительно с 23 ноября проводят учения с использованием авиации и беспилотников, но никаких нарушений не было.

Военные тренируются в рамках совместной специальной пограничной операции "Полесье".

"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства, – не соответствует действительности", – подчеркнул Демченко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, якобы в 2014 году украинские военные сами "предложили" россиянам забрать Крым, чтобы "спасти от вторжения НАТО". По его словам, позже об этом доложили главе РФ Владимиру Путину.