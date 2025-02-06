Видели то видео, на котором для того чтобы ребенок съел ложку супа, мама сначала предлагает его съесть отцу, а когда тот отказывается — бьет его тапком по голове? После этого ребенок безропотно съедает все, что ему дают без лишних дискуссий…

Видео дня

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Схоже, представники нової адміністрації американського президента теж надивилися ТікТоків та вирішили застосувати цю тактику на міждержавному рівні. І перші приклади з Панамою, Мексикою та Канадою показують, що воно працює "на Ура!". Щоб продемонструвати правильну модель поведінки для інших — супротивник на початку обирається найслабший (який по-любому прогнеться).

У Трампа це був президент Колумбії Густаво Петро, який спочатку шось там вимахувався і не надав дозволу на посадку літаків з депортованими колумбійськими мігрантами. Але не минуло й доби, як він сам надіслав свій літак, щоб забрати депортованих і благав Трампа відмінити 25% мита, які вгроблять економіку Колумбії. Адже 30% їх експорту припадає на американський ринок.

Вчора те саме ми спостерігали з Панамою, Мексикою і Канадою, які по черзі віддали Дональду всі іграшки, на які він перед тим показав пальцем — відігнали китайців від Панамського каналу і за власний кошт починають будувати на кордоні стіну. Цікаво лише, як питання про приєднання Канади до Штатів далі будуть комунікувати…

На черзі Європа, Китай і рашка, які спостерігають за цим всім і чухають потилицю. Принагідно масажуючи місце, куди скоро може прилетіти підзатильник ) А паралельно розвісили вуха і вловлюють меседжі — чим можна задобрити "маленького вередуна" Дональда, щоб не накликати його гнів на свою голову. Але про них поговоримо іншим разом, сьогодні сфокусуємось на Америці…

Поки Трамп активно розмахує руками і ногами, демонструючи різні стилі кунг-фу на зовнішній арені, Ілон Маск зчепився і вже наповну міситься з недобросовісними кровосісями всередині країни — перекриває фінансові потоки, переформатовує державні органи та ламає через коліно керівників неслухняних корпорацій.

Першим "хлопчиком для биття" став, звичайно ж, Цукерберг. Він сам прийшов з повинною, сказав "пробачте засранця" і в якості "жесту доброї волі" підігнав палету з доларами для фінансування інавгурації Трампа… Єдиною розрадою для нього в той вечір стала нагода розглянути декольте нової дружини Безоса, але й тут спалився та спозорився на весь світ )

Втім, це був лише перший крок Марка на "шляху до зцілення". Наступними були звинувачення демократів у всіх смертних гріхах, найбільший з яких — навʼязування жорсткої цензури з метою відібрати в Дональда перемогу на виборах в 2020 році. Ну і на завершення Цукер побожився, шо зробить правильні висновки на майбутнє, буде себе вести чемно та підтримає всі прогресивні ініціативи нових хазяїв…

Але для Ілона це була лише розминка. Далі по графіку у нього спаринг з Білом Гейтсом та приборкання компанії Microsoft. Такого важковаговика самотужки вирубити складно, тому хулігани вирішили діяти організовано. Спочатку Ларрі Еллісон відтягнув на себе Сема Альтмана з OpenAI і повів його будувати "Зоряні ворота" (Stargate). З Тімом Куком Ілон навів різкість ще раніше — дозволив йому підключити айфони від Apple до супутникового інтернету StarLink.

Дженсена Хуанга з Nvidia викликав до себе "на килим" сам Дональд. Нахилився до його вуха і сказав:

— Слухай сюди, Джекі Чан, якщо ти й далі будеш шукати в носі малину замість того, щоб вдосконалювати свої процесори і дозволиш тим китайським діп-сікам перехопити ініціативу в галузі штучного інтелекту — поїдеш на свій Тайвань першим поїздом. Ти мене зрозумів? — Дженсен витягнувся по стійці струнко, кивнув головою і кудись побіг…

Зрештою, Ілон Маск з Біллом Гейтсом залишились один на один. На центральній площі Кремнієвої долини було безлюдно. Жовто-гаряче сонце зависло на обрієм і лише теплий вітер ганяв бархани зі скомканої газети. Зіваки розбіглися по кутах, присіли і з відкритим ротом спостерігають, як "старші" будуть вирішувати свої світоглядні суперечки. А ті двоє розгублено стояли один навпроти одного, намагаючись вгамувати нервовий тік на своїх блідих від компʼютерного загару фейсах…

Старий Білл протер запотілі окуляри, примружився і вистрелив першим. Він дозволив собі висловити думку, що негоже Прудкому Ілону нав’язувати свої африканські порядки у вільному світі. Принагідно засудив втручання Маска у європейську політику і назвав його відверті заяви на підтримку окремих європейських партій "божевіллям".

У відповідь Ілон звинуватив Білла в придушенні інновацій, антиконкурентних практиках, а також у лицемірстві щодо екологічних ініціатив, оскільки його "дрібномʼяка" корпорація продовжує розвивати енергоємні дата-центри. Вибухом динаміту став його заклик до людства бойкотувати Microsoft із звинуваченням в тому, що ця компанія не сприяє розвитку технологій, а лише зміцнює свою монополію.

В світлі останніх подій, не здивуюсь, якщо Білла Гейтса "за результатами аудиту" невдовзі знову звинуватять в тому, що він причетний до створення коронавірусу і планував використовувати вакцинацію для впровадження мікрочіпів в людський організм з наміром поневолити людство. Це була улюблена пісенька конспірологів на початку 20-их, тоді її із задоволенням підспівували по всій планеті…

Ні для кого не секрет, що в народі Гейтса недолюблюють. Його заповзято хейтять і при першій кращій нагоді звинувачують у всіх земних катаклізмах. Всі памʼятають і їх антагонізм з Стівом Джобсом, і судові тяганини з Ларрі Еллісоном. А тепер серед "одинадцяти недругів" Білла зʼявився ще й улюбленець відчайдушних домогосподарок Ілон Маск )

До речі, про Еллісона — у нього також залишився незакритий гештальт з Гуглом. Якщо ви памʼятаєте, вони понад десять років тягалися за право використовувати мову програмування Java, яку придбав Ларрі, на платформі Android, яку розробили Google. Щоправда Еллісон суди тоді програв, але в світлі останніх подій не виключаю, що в цій дискусії у нього теж можуть зʼявитися "нові аргументи"…

P.S. Світ остаточно перейшов на нову мову спілкування. Старі "добрі" 90-ті… Замість смолтоків про погоду тепер співрозмовника ударом в голову збивають з ніг і далі в хід йдуть погрози та ультиматуми. Прагматизм, корисливість та агресія стали домінантними в діалогах на вищому політичному та корпоративному рівнях.

І виграє в цій реальності не той, хто голосно обурюється і опирається змінам, а той, хто вміє читати між рядків. Поки одні розмахують шаблями і ламають списи — інші скуповують акції перспективних компаній. Таким чином капітал поступово мігрує в сторону свити переможця. І цікаво, що в списку найбільших акціонерів всіх цих "непримиренних ворогів" часто фігурують одні й ті самі імена. Соупадєніє?..