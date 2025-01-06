Базировалась в Сирии: Россия вывела из Средиземного моря последнюю субмарину, способную нести ракеты 'Калибр'

Россия 2 января вывела из Средиземного моря последнюю свою подводную лодку. Речь идет про улучшенную подводную лодку класса "Кило" "Новороссийск" (Б-61), которая базировалась в Сирии.

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Об этом сообщает Naval News. Аналитики пишут, что, вероятно, она может нести на борту до четырех крылатых ракет "Калибр".

ВМС Португалии 4 января 2025 года обнаружили, что это подлодка прошла через Гибралтар. Теперь у России нет субмарин в Средиземном море, и это довольно показательный маркер. В то же время, журналисты отмечают, что РФ может иметь в Средиземном море атомную подводную лодку, но это маловероятно.

"Падение режима Асада в Сирии в последние недели 2024 года продолжает отражаться на российской политической и военной системе. Россия лишилась возможности использовать военно-морскую базу в Тартусе, что уже влияет на ее способность содержать силы в Средиземном море. Российский флот там слабее всего с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году", – говорится в материале.

Б-261 "Новороссийск" была единственной субмариной в составе оперативной группировки ВМФ РФ, которая базировалась в сирийском Тартусе.

Аналитики предполагают, что россияне могли выслать замену для этой субмарины в конце 2024 года. Речь идет о дизель-электрической субмарине Б-608 "Можайск", формально относящейся к Тихоокеанскому флоту ВМФ РФ.

"Однако нюанс в том, что хотя 31 декабря 2024 года было зафиксировано, как Б-608 "Можайск" покинула воды Балтийского моря, но далее эта субмарина не "засветилась" в водах пролива Ла-Манш, что на самом деле довольно странно", – говорится в сообщении.

Такие действия России могут означать подготовку к полному выходу из военно-морской базы в Сирии.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины говорили, что военное командование РФ планирует перебросить часть военной техники и вооружения из Сирии в Африку, в частности в Ливию. Грузы вывозят самолетами и кораблями.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия 5 января вывела в Черное море один ракетоноситель, однако без ракет. В Средиземном море находится семь российских кораблей, в том числе два ракетоносителя с общим залпом до 22 крылатых ракет "Калибр".

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