Байдена просят помочь заключенным печально-известной 'Изоляции' на Донбассе

Правозащитники США обратились с письменным обращением к главе Белого Дома Джо Байдену с просьбой ввести персональные санкции согласно Закону Магнитского против 15 человек, причастных к существованию тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Письмо уже передано в администрацию Белого Дома.

Об этом сообщила на своем Facebook координатор проекта Медийной инициативы по правам человека Мария Томак. Полный текст письма приведен на платформе Pen America.

По словам подписантов, жестокое физическое и психологическое давление на людей, которые оказались в казематах под контролем террористов, является угрозой не только отдельным лицам или нации, а вопрос мировой безопасности. Учитывая, что самопровозглашенная Донецкая Народная Республика – целиком цензурированное пространство, где нет свободной прессы и свободы слова, преступления против заключенных грозят остаться безнаказанными.

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"Заложники в этом незаконном месте содержания под стражей, удерживаемых поддерживаемыми Россией силами из-за их предполагаемой поддержки украинского суверенитета и осуществления свободы выражения мнений, регулярно подвергаются пыткам и психологическому и физическому унижению", – указано в письме.

Правозащитники призывают Джо Байдена отреагировать на происходящее на Донбассе и ввести соответствующие санкции. Санкции согласно Закону Магнитского предусматривают наложение ограничений на въезд в США и заморозку финансовых активов в американских банках.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывший заключенный из тюрьмы "Изоляция" Станислав Асеев утверждает, что надзирателями туда отправляют работать патологических психопатов и садистов.