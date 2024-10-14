Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Он подчеркнул важность продолжения усилий, чтобы в будущем мир окончательно избавился от ядерного оружия.

Об этом Байден высказался приветствуя лауреатов Нобелевской премии мира. Соответствующий текст был опубликован Белым домом.

"От имени Соединенных Штатов я поздравляю их с присуждением Нобелевской премии мира за их историческую работу по обеспечению того, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось", – подчеркнул Байден.

Президент США подчеркнул, что уменьшение ядерной угрозы важно не несмотря на современные угрозы, а именно из-за них.

"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Нет пользы ни для нашей страны, ни для мира, от того, чтобы блокировать прогресс в сокращении ядерных арсеналов", – заявил американский президент.

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Джо Байден также призвал продолжать движение в направлении мира, где нет угрозы ядерного оружия.

"Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, которые мы коллективно установили, и противоречат жизненно важной работе сегодняшних лауреатов Нобелевской премии", – добавил президент США.

Отметим, что лауреатом Нобелевской премии мира 2024 стала ассоциация Nihon Hidankyo — Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, ведущий борьбу за ядерное разоружение.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2022 года Россия якобы рассматривала вариант применения против Украины ядерного оружия. Разведка США получила информацию об этом и в октябре 2022-го американскому министру обороны Ллойду Остину пришлось позвонить по телефону тогдашнему "российскому коллеге" Сергею Шойгу.

Ранее издание Time отметило: диктатор Владимир Путин продолжает запугивать весь цивилизованный мир ядерным оружием, но в последнее время такой шантаж работает все реже.

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