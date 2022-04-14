Байден заявил, что готов приехать в Украину

Президент США Джо Байден рассматривает вероятность прибытия в Украину с официальным визитом для встречи с Владимиром Зеленским. Сейчас в Вашингтоне рассматривают кандидатов для предварительной делегации в Киев.

Об этом сообщается на сайте Белого Дома. Секретарь администрации Байдена опубликовал стенограмму телефонного разговора американского президента с главой его администрации Миком Малвейни.

Малвейни: Будете ли вы посылать чиновников в Украину? Вы пришлете высокопоставленных чиновников в Украину?

Байден: Мы принимаем это решение сейчас. Спасибо.

Малвейни: Кого бы вы отправили?

Байден: Вы готовы?

Малвейни: А Вы?

Байден: Да.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский лидер заявил, что Россия проводит в Украине политику геноцида, то есть не преследует никаких иных целей, кроме уничтожения нации. Глава государства Владимир Зеленский весьма похвально отреагировал на такой определенный политический шаг Байдена.