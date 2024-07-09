Байден выступил с заявлением после удара РФ по больнице 'Охматдет' и анонсировал помощь Украине с ПВО

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на массированный ракетный удар России по Украине, в частности по детской больнице "Охматдет". Глава Белого дома заявил, что обстрелы, в результате которых погибло 37 человек, являются "ужасающим напоминанием о жестокости России".

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Байден призвал мир не игнорировать российскую агрессию и пообещал Украине помощь со средствами ППО. Заявление лидера Штатов опубликовали на сайте Белого дома.

"Ракетные удары России, в результате которых сегодня погибли десятки гражданских украинцев, а самая большая детская больница в Киеве получила повреждения и пострадала, является ужасным напоминанием о жестокости России. Крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию", – заявил Байден.

Президент Штатов подтвердил, что на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне. Я встречусь с президентом Зеленским, чтобы дать понять, что наша поддержка Украины непоколебима", – говорится в заявлении.

Байден подтвердил, что на саммите Североатлантического Альянса члены блока объявят помощь Украине со средствами противовоздушной обороны.

"Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и мирное население от ударов России. Соединенные Штаты поддерживают народ Украины", – добавил лидер Штатов.

Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома. В Киеве погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадали 82 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме заявили, что на саммите НАТО США планируют объявить о новых шагах для усиления ПВО Украины и военных возможностей страны. Государства-члены Альянса продемонстрируют "мощную поддержку Украины".

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