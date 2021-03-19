Несколько международных новостей за 18 марта:

В Восточном Средиземноморье два дня назад, якобы, пропала подводная лодка "Ростов-на-Дону". Как сообщают информисточники, сегодня через Босфор в Средиземное море прошел российский спасательный корабль "Сергей Балк", способный буксировать и тушить пожары. Делаем выводы.

Она утонула?

Санкции. С 18 марта США аннулируют все лицензии на поставку в Россию товаров и услуг из США, кроме продукции, обеспечивающей безопасность полетов гражданских пассажирских самолетов и поддержки правительственного космического сотрудничества.

Ждём жесткого ответа от кремлёвского карлика - например: "Кто обзывается, тот сам так называется". И непременно запретить Байдену отдыхать в Сызрани.

В Белом доме отреагировали на предложение Путина продолжить дискуссии с американским президентом в "прямом эфире". Джен Псаки сказала, что Байден уже поговорил с Путиным, и с него этого достаточно.

Перевожу: время слов закончилось, Вашингтон переходит к действиям, никаких переговоров с террористом больше не будет.

С детства люблю Псаки.

Министры иностранных дел стран G7 официально осудили "временную оккупацию Крыма" и продолжающиеся действия России "по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

Ну, так сами (а не под санкциями) прекратите строительство СП-2 и откажитесь от сотрудничества с агрессором. Осудили они...

Впрочем, и на том спасибо.

США планируют разместить в Чёрном море свои корабли с новейшими крылатыми ракетами Tomahawk Block V. При этом американцы намерены обеспечить постоянное дежурство этих кораблей у российских берегов. Но для беспрерывного патрулирования они будут постоянно сменять друг друга чтобы не нарушать конвенцию Монтрё.

Байден, введи войска! И желательно в Украину.

Цены на Brent резко обвалились, достигнув февральского уровня.

Аналитики утверждают, что будут падать и дальше. Если уж давить скреповых, то со всех сторон.

В ЕС массово возобновляют использование вакцины AstraZeneca.

Лично я за вакцинацию - в том числе, АстраЗенекой.

Всё будет хорошо.

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