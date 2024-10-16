Байден во время визита в Берлин встретится с Шольцем, Макроном и Стармером – CNN

Во время визита в Берлин на этой неделе президент США Джо Байден встретится с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Эта встреча должна была состояться раньше, во время отмененной из-за мощного урагана в США поездки американского президента в Германию на "Рамштайн".

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Все четыре западных лидера, как ожидается, будут говорить о будущей поддержке Украины, которая уже почти три года защищается от полномасштабного российского вторжения. Об этом со ссылкой на троих неназванных западных чиновников пишет CNN.

По данным источников издания, в Берлине на этой неделе должна пройти встреча Байдена с Шольцем, Макроном и Стармером. Поскольку США, Германия, Франция и Великобритания являются главными поставщиками оружия в Украину, в ходе встречи лидеры этих стран обсудят дальнейшую поддержку нашего государства в войне с РФ.

CNN напоминает, что эта встреча при участии президента Украины Владимира Зеленского должна была состояться на прошлой неделе на американской военной базе "Рамштайн" в Германии, где намеревались собраться страны, входящие в контактную группу по вопросам помощи Украине. Однако Байден был вынужден отменить свою поездку, поскольку на США обрушился сверхмощный, разрушительный ураган "Милтон". В конце концов встречу в формате "Рамштайн" также решили отложить.

Еще при отмене поездки на "Рамштайн" Байден пообещал приехать в Германию, когда появится такая возможность.

"Но перспективы встречи так называемой Европейской четверки были неясны", – добавляет издание.

Напомним, несколько дней назад СМИ узнали, когда может состояться очередная встреча в формате "Рамштайн", которая была назначена на 12 октября, а затем перенесена. По данным немецкого издания ZDF, не исключено, что западные партнеры Украины соберутся уже после выборов президента США. Они пройдут 5 ноября этого года.