Байденe удалили злокачественное новообразование, операция прошла успешно – Bloomberg

У президента США Джо Байдена в прошлом месяце во время регулярного ежегодного осмотра на груди обнаружили раковую опухоль кожи. Злокачественное образование удалили, операция прошла удачно.

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Об этом сообщил американский телеканал Bloomberg, ссылаясь на информацию врача Белого дома Кевина О`Коннора.

Судя по документу, который составил О`Коннор, поражение было базальноклеточным раком – наиболее распространенной формой онкологии кожи. По словам врача Байдена, после операции кожа президента "хорошо" зажила, и дальнейшее лечение не требуется.

О'Коннор в записке пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьеру написал, что такие поражения не имеют тенденции к распространению или метастазам, как это известно о некоторых более серьезных раковых заболеваниях кожи, таких как меланома или плоскоклеточный рак.

"Место биопсии хорошо зажило, и президент продолжит дерматологический надзор в рамках своей текущей комплексной медицинской помощи", – написал О'Коннор.

Первой леди Джилл Байден в январе удалили три раковых образования на коже лица и груди. У жены президента была та же форма рака, что и у мужа.

Президентская пара запустила инициативу, известную как Cancer Moonshot, она состоит в том, чтобы ускорить работы по разработке новых терапевтических методов лечения рака. Джо и Джилл Байдены ставят целью уменьшить смертность от рака на 50% в течение следующих 25 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 80-летний президент США Джо Байден 20 совершил визит в военный Киев. Президенту США предлагали встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на польско-украинской границе или во Львове. Однако лидер Соединенных Штатов сам настоял на том, чтобы встреча прошла именно в Киеве.