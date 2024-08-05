Трамп пообещал Зеленскому "справедливый мир" и заверил, что не будет поддерживать Россию – Politico

Представление о том, что Дональд Трамп в российско-украинской войне будет играть на стороне кремлевского диктатора Владимира Путина, ошибочно. Сам Трамп назвал фейком утверждение, что он будет якобы поддерживать Путина. А Владимиру Зеленскому он пообещал "добиваться справедливого мира".

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Об этом пишет журналист Мэтью Камински в материале для Politico. Он ссылается на телефонный разговор Трампа с Зеленским.

Камински подчеркнул, что после официального выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии, первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп, стал Владимир Зеленский.

"Люди, знакомые с подробностями их разговора, утверждают, что все прошло даже лучше, чем можно предположить по официальным теплым отзывам об их разговоре. По их словам, Трамп назвал сообщение о том, что он будет помогать Путину, "феечными новостями", и пообещал Зеленскому добиваться справедливого мира", – пишет журналист.

По его словам, этот телефонный звонок был "не очень тонким посланием" той части республиканцев, которые выступают против поддержки Украины: "STFU (сделайте пельку – Ред.)".

Камински также напомнил, что именно администрация Трампа начала поставлять Украине в 2017 году противотанковые Javelin, которые так помогли Киеву в начале войны и позволили остановить бронированные колонны российской армии. При этом демократ Барак Обама отказался вооружать Украину после захвата Путиным Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе.

Он отметил, что Зеленский и его люди также видят союзников Украины среди орбиты Трампа: бывшего главу Совета национальной безопасности Роберта О'Брайена, эксгоссекретаря Майка Помпео и сенатора от Арканзаса Тома Коттона.

При этом журналист констатирует, что в случае с Трампом всегда есть некоторые "но".

"Никто не знает, что сделает Трамп, часто даже Трамп. Константами его десятилетия на мировой арене являются: непредсказуемость; трансакционный, в отличие от принципиального, подход к внешним делам; и склонность к персонализации политики… Но суть состоит в том, что победа Трампа в ноябре не обязательно будет означать обреченность Украины или спасение путина. Результат остается неизвестным.

Как сообщал OBOZ.UA, сенаторы от Республиканской партии США, занимающиеся вопросами национальной безопасности, обеспокоены все большим различием между ними и Дональдом Трампом в таких ключевых вопросах, как война в Украине, сохранение НАТО и защита Тайваня от китайской агрессии. Действия Трампа за последние три недели вызвали у них растерянность и беспокойство.

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