Байден сократил разрыв с Трампом в штатах, где нет явного лидера – СМИ

Президент США Джо Байден в предвыборной гонке сократил отставание от своего оппонента Дональда Трампа до 2 процентных пунктов в так называемых критических штатах, то есть штатах, где у избирателей нет явного лидера. Хотя Трамп с 47% поддержки и опережает Байдена (45% поддержки), это минимальный разрыв между кандидатами с начала гонки.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Bloomberg News/Morning Consult, проведенного с 1 по 5 июля. Правда, как отмечает Bloomberg, результаты их опроса "противоречат некоторым недавним национальным опросам, показавшим ухудшение ситуации для Байдена".

Как сообщал OBOZ.UA, сразу после дебатов между кандидатами рейтинг Байдена значительно просел – по крайней мере, так считал ряд американских изданий, которые ссылались на последние национальные опросы. Данные опросы Bloomberg прямо противоположны – Байден не только не потерял, но и добрал новых поклонников.

По данным этого опроса, сейчас Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсине, а больше всего отстает в Пенсильвании. В Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине разница между кандидатами находится в рамках статистической погрешности опроса.

" В то же время колеблющиеся избиратели считают, что Байден плохо показал себя во время дебатов, и менее чем каждый пятый респондент сказал, что 81-летний кандидат был более последовательным, умственно здоровым или доминирующим участником дебатов", – отмечает издание.

Также значительное большинство избирателей из числа неопределившихся или настроенных против обоих кандидатов считают, что Байдену нужно сняться с гонки в пользу другого кандидата от демократов.

В опросе Bloomberg приняли участие 4902 зарегистрированных избирателей в семи критических штатах (в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, в Пенсильвании и Висконсине).

В Белом доме, а также в Демократической партии США считают, что вице-президент Камала Гаррис является лучшей альтернативой для замены Джо Байдена, если он решит не участвовать в президентских выборах. Добавим, что в Штатах еще никогда не выбирали женщину президентом.

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