Байден считает, что РФ нужно исключить из G20: ее место должна занять Украина

Президент США Джо Байден заявил, что страну-агрессора Российскую Федерацию следует исключить из Большой двадцатки крупнейших экономик. Вместе с тем в G20 нужно принять Украину.

Такая тема была поднята на его встречах с мировыми лидерами в Брюсселе 24 марта. Об этом пишет агентство Reuters.

"Мой ответ – да, это зависит от G20", – ответил американский лидер на вопрос, стоит ли исключить РФ из группы.

Также он отметил, что если такие страны, как Индонезия и другие, не согласятся с удалением России, то, по его мнению, Украина должна быть допущена к участию во встречах.

"Все внимание в Брюсселе я посвящаю НАТО, членам G7, Европейскому Союзу для обсуждения нашего мнения о неспровоцированном и неоправданном нападении России на Украину. Мы едины в защите демократии и с народом Украины", – позже добавил Байден в Twitter.

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Напомним: "Большая двадцатка" является клубом стран, обладающих наиболее развитыми и развивающимися экономиками. Ранее отмечалось, что США вместе с западными союзниками рассматривают варианты, каким образом РФ можно исключить из G20. Причиной стала война, которую страна-агрессор развязали против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китайская Народная Республика, до сих пор не осудившая вторжение российской армии в Украину, стала на защиту Москвы. В Китае назвали РФ "важным членом" G20 и заявили, что против ее исключения из "Группы двадцати".

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