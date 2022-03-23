Китай не поддерживает исключение России из G20 и вступился за Москву – Reuters

Китай, так и не осудивший вторжение России в Украину, стал в защиту Кремля, назвав РФ "важным членом" G20. В Пекине подчеркнули, что против исключения России из "Группы двадцати".

Об этом сообщило агентство Reuters. Издание ссылается на заявление представителя министерства иностранных дел Китая Вана Вэньбина. Он подчеркнул, что G20 необходимо найти ответы на критические вопросы, в частности такие, как восстановление экономики после пандемии COVID-19, а Россия является "важным членом" этой группы.

"Ни один член G20 не имеет права исключить другую страну. "Группа двадцати" должна реализовать реальную многосторонность, укрепить единство и сотрудничество", – сказал он на брифинге.

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Издание отмечает, что президент России Владимир Путин планирует принять участие в следующем саммите G20 в Индонезии в конце этого года. В то же время Соединенные Штаты и их западные союзники оценивают, может ли Россия оставаться в Группе двадцати крупнейших экономик мира после ее вторжения в Украину

Однако, скорее всего, на любой шаг в сторону исключения России из G20 будет наложено вето другими членами группы, в частности Китаем, Индией или Саудовской Аравией. Поэтому некоторые страны вероятно просто пропустят встречу G20, говорят источники.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и союзники ищут способ для изгнания России из G20. На данный момент у G20 председательствует Индонезия. Ей дали понять, что присутствие России на будущих встречах будет проблематичным для стран Европы.

Ранее лидеры стран G7 выступили с заявлением в поддержку Украины и осудили вторжение РФ на территорию мирного государства.

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