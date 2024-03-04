Байден продлил санкции против РФ, введенные из-за войны войны против Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден своим указом в понедельник, 4 марта, продлил на один год действие чрезвычайного положения. Американский лидер подписал указ о санкционных ограничениях против РФ, введенных еще в 2014 году.

Об этом сообщает сайт Белого дома. Следует отметить, что чрезвычайное положение в связи с ситуацией в Украине было объявлено указом тогдашнего президента США Барака Обамы.

"6 марта 2014 года исполнительным указом 13660 президент объявил чрезвычайное положение в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, в ответ на необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США, возникших из-за действий и политики лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине", – отмечается в сообщении.

В тексте документа отмечается, что действия, о которых идет речь в этом указе, продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов Америки, поэтому чрезвычайное положение должно оставаться в силе после 6 марта 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину ЕС официально утвердила 13-й пакет санкций против РФ. Ограничения были введены против 106 физических и 88 юридических лиц – они направлены, в частности, против российского военного и оборонного сектора.

22 февраля Великобритания объявила о новых санкциях против России. Ограничения затрагивают, в частности, компании, связанные с производством боеприпасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!