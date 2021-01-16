Байден предложил Нуланд должность в Госдепе США

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Как говорится на сайте переходной команды Байдена, на пост первого замгоссекретаря выдвинут Уэнди Шерман.

На пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности предлагается Бонни Дженкинс.

Виктория Нуланд провела на дипломатической работе 32 года, причем как в демократических, так и в республиканских администрациях.

В частности, в годы президенства Барака Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии, а при президенте Джордже Буше-младшем – постпредом США при НАТО.

Украинцам Нуланд запомнилась частыми посещениями нашей страны во время Революции Достоинства.

В российских СМИ широко растиражировали случай, как Нуланд "раздавала печенье на Майдане, вмешиваясь во внутренние дела Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что Нуланд раздавала протестующим не печенье, а сэндвичи.