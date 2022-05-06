Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая, – Псаки

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины в понедельник. Символично, что этот важный шаг, который может коренным образом изменить ход войны, назначен на 9 мая, когда в Москве президент РФ Владимир Путин будет смотреть очередной помпезный парад своей армии.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки. Ее заявление цитирует журналист Остап Ярыш, работающий в Америке с 2019 года.

"Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки: Байден подпишет Закон о ленд-лизе для Украины для защиты демократии в понедельник, 9 мая", - пишет Ярыш.

Он также обратил внимание на то, насколько символична дата, выбранная Вашингтоном.

"9 мая очень символичная дата для Кремля и России, в этот день отмечают День победы. Похоже, Белый дом тоже решил сделать этот день символичным", - предположил журналист.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 28 апреля Конгресс США принял историческое решение о ленд-лизе для Украины. За это решение проголосовали 417 американских конгрессменов.

После того, как принятый американскими законодателями закон подпишет Байден, Штаты смогут максимально оперативно и в неограниченных количествах поставлять Украине не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и вообще все, что понадобится украинской армии для эффективного сопротивления российской агрессии, окончательной победы над Россией и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Это второй раз в истории США, когда Америка включается в поддержку другой страны настолько масштабно. Первым стал ленд-лиз, который предоставлялся во время Второй мировой войны Советскому Союзу для противостояния гитлеровской Германии.

Если бы не огромная американская помощь, исход Второй мировой войны вполне мог бы оказаться иным. Однако в современной России, которая победу антигитлеровской коалиции пытаются присвоить исключительно себе, признавать это упорно отказываются.