Байден планирует прибыть в Германию уже на следующей неделе – Spiegel

Президент США Джо Байден, отменивший визит в Германию из-за урагана "Милтон", намерен совершить поездку на следующей неделе. Она станет "прощальной" накануне выборов американского президента и будет посвящена обсуждению дальнейших действий западных союзников Украины и войне на Ближнем Востоке.

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Об этом 13 октября сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, в настоящее время идет подготовка к визиту Байдена в Германию, который должен состояться "в ближайшие дни".

Планирование поездки в Берлин уже ведется за кулисами в федеральном правительстве и органах безопасности, говорится в статье.

В планах Байдена – официальные встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, намеченные на пятницу.

"Визит Байдена в Берлин – это своего рода прощальный визит президента перед предстоящими выборами в начале ноября", – пишет Der Spiegel.

Если первоначально планировалсяофициальный государственный визит с банкетом и другими почетными мероприятиями, то сейчас программа поездки Байдена существенно сократилась, пишет журнал.

Тем не менее по-прежнему планируется, что Байден будет награжден орденом "Большой крест особой степени" за заслуги перед немецко-американской дружбой.

Напомним, Байден ранее планировал приехать в Германию на несколько дней, однако визит был отменен в короткие сроки из-за урагана "Милтон", поскольку президент хотел нести прямую ответственность за управление в кризисной ситуации.

Запланированный теперь короткий визит, скорее всего, будет посвящен тем же политическим темам, прежде всего дальнейшим действиям западных союзников Украины и войне на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября в Германии должна была состояться 25-я встреча в формате "Рамштайн" с участием Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, но из-за урагана во Флориде она была отложена.

Байден анонсировал "Рамштайн" в конце сентября. Он заявил, что эта встреча позволит скоординировать усилия более 50 стран, поддерживающих Украину в ее защите от РФ.

По данным The Washington Post, на 25-м "Рамштайне" ожидаются конкретные шаги для членства Украины в НАТО. Предложения партнеров могут не удовлетворить срочные запросы Киева и это станет важным сигналом для украинских властей, пишет газета.