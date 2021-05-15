Байден пошел против идей Трампа и отменил сразу 7 его указов. Список

Президент США Джо Байден 14 мая отменил сразу семь указов своего предшественника Дональда Трампа. Среди них – постановления о ребрендинге внешней помощи Штатов для усиления американского влияния, а также "о предотвращении цензуры в интернете".

Это следует из приказа, обнародованного в пятницу, 14 мая, на сайте Белого дома. Указ Трампа по борьбе с цензурой был принят в мае 2020 года. Он касался ответственности онлайн-платформ за распространяемый ими контент и критиковался аналитиками из-за якобы подрыва доступа пользователей "к достоверной онлайн-информации", передает Deutsche Welle.

Среди других отмененных документов:

постановление, согласно которому все потенциальные иммигранты в США должны были подтвердить наличие у них американской медстраховки . Теперь иммигранты снова смогут попасть в страну не подтверждая, что у них достаточно средств для оплаты "разумно прогнозируемых медицинских расходов";

указ "о защите американских памятников, монументов и статуй" от июня 2020-го, изданный на фоне протестов Black Lives Matter и уничтожения митингующими объектов, имевших отношение к колониальному прошлому;

указ о " о восстановлении памятников американским героям ";

постановление о создании Национального сада американских героев со статуями "величайших американцев, которые когда-либо жили" в Америке;

постановление "о защите американцев от чрезмерной криминализации посредством реформы регулирования"

В отдельном сообщении об отмене указа, касающегося иммиграции и медстраховки, американский глава заявил, что документ не шел на пользу интересам США.

"Моя администрация стремится расширить доступ к качественному и доступному медицинскому обслуживанию. Однако мы можем достичь этой цели, не запрещая въезд негражданам, которые стремятся иммигрировать в эту страну на законных основаниях, но не имеют значительных финансовых средств или медицинской страховки", – заявил Байден.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Трамп заявил, что отсутствие явной поддержки Израиля Соединенными Штатами и слабая позиция в этом вопросе президента Байдена приводят к новым атакам со стороны исламских террористов. До 2021 года все недруги Израиля четко понимали: за любой вооруженной провокацией последует немедленная реакция западных союзников, утверждает бывший лидер США.