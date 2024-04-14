Байден окончательно очертил свою позицию по Израилю и созывает лидеров стран G7

Президент США Джо Байден заявил, что благодаря американской поддержке Израилю удалось сбить почти все беспилотники и ракеты, которыми атаковал Иран. Также он подчеркнул, что созывает лидеров стран G7, чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на наглую атаку Ирана.

По его словам, Соединенные Штаты будут поддерживать тесный контакт с руководством Израиля. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден заявил, что в течение прошлой недели по его указанию США перебросили на Ближний Восток дополнительные системы противоракетной обороны. Он отметил, что благодаря этому развертыванию американские военные помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты.

По результатам переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, Байден подтвердил непоколебимую приверженность Америки безопасности Израиля.

"Израиль продемонстрировал замечательную способность защищаться и отражать даже беспрецедентные нападения, посылая своим противникам четкий сигнал о том, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", – говорится в заявлении Байдена.

Также президент США 14 апреля намерен созвать лидеров "Большой семерки", чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на атаку Ирана. В то же время он подчеркнул, что США будут сохранять бдительность в отношении всех угроз, и без колебаний предпримут все необходимые действия для своей защиты.

Напомним, израильские Силы обороны в ночь на 14 апреля перехватили за пределами страны большинство из запущенных Ираном более 300 беспилотников типа Shahed и ракет. Отбивать атаку ЦАХАЛу помогали американские и британские военные, сбивая цели еще в небе Иордании, Ливана и Сирии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что их страна в последние годы и особенно в последние недели готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. На данный момент все системы развернуты, а Израиль готов к любому сценарию: как в обороне, так и в атаке.

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