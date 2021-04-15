Байден оголосив в США надзвичайний стан через Росію і попередив про заходи у відповідь

Президент США Джо Байден оголосив в країні надзвичайний стан через загрозу національній безпеці з боку дій Росії.

Глава держави видав відповідний указ, повідомляється на сайті Білого дому 15 квітня.

"Вважаю, що вказана шкідлива діяльність уряду Росії становить незвичайну і екстраординарну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США. Я оголошую надзвичайний стан для усунення цієї загрози", – пояснив Байден.

Глава держави також перерахував загрози з боку Москви:

спроби підірвати проведення вільних і справедливих демократичних виборів в США;

участь в зловмисній кібердеятельності проти США і їхніх союзників;

заохочення і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди;

здійснення екстериторіальної діяльності проти дисидентів або журналістів;

спроби підірвати безпеку в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;

спроби порушити усталені принципи міжнародного права, зокрема повагу територіальної цілісності держав.

Нагадаємо, що США запровадили нові санкції проти Росії, а також вирішили вислати з країни 10 російських дипломатів. Заходи зачепили 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році, а також інші акти дезінформації і втручання.

Зі свого боку в Кремлі заявили, що будуть відповідати на такі дії Вашингтона за принципом взаємності, а санкції там назвали "незаконними".

Водночас у Байдена запевнили, що продовжатимуть санкційний тиск, якщо Росія не відмовиться від своїх дій, а також залишають за собою право відповідати на можливі кроки Москви у відповідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посла США викликали в Міністерство закордонних справ РФ у зв'язку з новими американськими санкціями.