Байден о разрушительных торнадо в США: это трагедия, мы до сих пор не знаем, сколько жизней потеряно

Президент США Джо Байден заявил, что разрушительные смерчи, которые охватили 11 декабря сразу шесть штатов, стали настоящей трагедией и одной из крупнейших в истории страны вспышек торнадо. Он пообещал местным властям помощь от правительства.

Глава государства пообщался с губернаторами штатов, пострадавших из-за разгула стихии, пишет CNN. Это в первую очередь Кентукки, Арканзас, Иллинойс, Миссури, Теннесси и Миссисипи.

"Я хочу подчеркнуть, что я сказал всем губернаторам, что федеральное правительство сделает все, что возможно, чтобы помочь", – подчеркнул Байден.

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Он уже одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Кентукки, где погибли по меньшей мере 100 человек. Это необходимо, чтобы ускорить федеральную помощь пострадавшему региону. По просьбе губернаторов ЧС может быть введена и в других штатах.

В частности, потерпевших из-за торнадо должны обеспечить временным жильем, если их дома разрушены или слишком повреждены. чтобы в них жить.

Байден сообщил, что он собирается поехать в разрушенный регион, чтобы оценить ущерб, нанесенный стихией. При этом он отметил, что не хочет своим присутствием мешать спасательным работам, ведь чрезвычайники продолжают сейчас искать выживших и погибших, точное количество жертв пока не установлено.

Президент добавил, что он готов в случае необходимости задействовать для ликвидации последствий торнадо Национальную гвардию.

Как сообщал OBOZREVATEL, штат Кентукки пострадал от торнадо больше остальных. Изначально сообщалось о более 70 погибших, но число жертв продолжило расти. Всего было зарегистрировано более 30 разрушительных торнадо.