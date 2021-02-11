Байден направит к границам России ядерные бомбардировщики, чтобы предупредить Путина – СМИ

Администрация американского президента Джо Байдена намерена направить на авиабазу в Норвегии стратегические бомбардировщики B-1, способные нести ядерное оружие.

Об этом пишет британское издание Daily Express, отмечая, что таким образом президента России Владимира Путина намерены предупредить об изменении политики Вашингтона.

Самолеты, а также 200 американских военных для их обслуживания, разместят в городе Орланд – в 2 220 км от Москвы.

Авиация будет проводить операции за Полярным кругом и участвовать в учениях у северо-западных границ РФ. До этого миссии США в Арктику выполнялись из Великобритании.

По словам официальных лиц, такой шаг поможет Соединенным Штатам быстрее реагировать на любые акты агрессии со стороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2020 года воздушное пространство Украины пересекли два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США.