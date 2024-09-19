Байден на Генассамблее ООН будет говорить об Украине: что известно

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Глава Белого дома в своей речи будет говорить о российском полномасштабном вторжении в Украину как об одном из основных кризисов современности для цивилизованного мира.

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Война в Украине будет среди главных тем речи Байдена. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в среду, 18 сентября.

Также американский президент будет говорить о войне в секторе Газа.

"Думаю, вы можете ожидать, что президент Байден будет говорить о возникших сейчас перед нами современных кризисах. Конечно Украина и Газа – две самые главные темы в этой связи", – сказал представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что глава Штатов будет говорить о том, насколько важны сохранение американского лидерства и создание коалиции государств. Он также расскажет, как это повлияло на войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, и как нужно продвигать эти усилия в дальнейшем.

Как известно, на следующей неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоятся саммит будущего и дебаты высокого уровня с участием глав государств и правительств. Результатом саммита должен стать согласованный Пакт о будущем, направленный на укрепление глобального сотрудничества и адаптацию к текущим вызовам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября в Нью-Йорке выступит на заседании Совета Безопасности ООН. Выступление главы государства будет посвящено российскому полномасштабному вторжению в Украину.

Президент едет в Соединенные Штаты с "планом победы", который хочет представить президенту США Джо Байдену.

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