Байден может назначить Гаррис на новую должность после поражения на выборах - Newsweek

Вице-президент США Камала Гаррис может получить другую высокую должность еще до инаугурации на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Гаррис может быть назначена судьей Верховного суда США.

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Об этом сообщило издание Newsweek. Адвокат Бакари Селлерс, восемь лет являвшийся членом Палаты представителей Южной Каролины от Демократической партии, высказал предположение, что 70-летняя судья Верховного суда Соня Сотомайор может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем.

В случае такого развития событий, президент Джо Байден сможет назначить Гаррис на эту должность.

Сейчас у демократов большинство в Сенате — 51 голос против 49 республиканцев, что может обеспечить поддержку кандидатуры Гаррис.

Если Сотомайор примет решение об отставке, у Байдена будет ограничено время до января, до того, как республиканцы получат новые места в Сенате, чтобы назначить Гаррис судьей Верховного суда.

Бакари Селлерс также отметил, что назначение Камалы Гаррис в Верховный суд обеспечит ей новую роль после поражения на выборах и создаст долгосрочную либеральную позицию. По его словам, это может произойти достаточно быстро до того, как Дональд Трамп снова станет президентом.

"Я думаю, что это действительно очень хороший план. Я думаю, что это то, что должно произойти", — подчеркнул адвокат.

Гаррис раньше была окружной прокурором Сан-Франциско, генеральной прокуроркой Калифорнии, а затем сенатором и вице-президентом США. Издание добавило, что хотя назначение адвоката без судейского опыта непривычно, это не является беспрецедентным случаем.

Ранее сообщалось, что вице-президент США, кандидатка в президенты от Демократической партии Камала Гаррис позвонила избранному президенту Дональду Трампу и поздравила с победой на выборах. Она также обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.

6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

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