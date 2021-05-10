Байден и Столтенберг поучаствуют в саммите НАТО, где обсудят Украину

Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг присоединятся в онлайн-формате к саммиту "Бухарестской девятки", где соберутся девять стран-членов Альянса.

Также в переговорах примет участие глава Госдепартамента Штатов Энтони Блинкен, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает Укринформ.

"Президент Польши Анджей Дуда и глава Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и президенту США", – сказал он.

Солох сообщил, что главной темой саммита станут вопросы безопасности и переговоры в рамках Инициативы трех морей.

"Эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, будут помогать строить трансатлантические контакты", – добавил он.

Президент Польши добавил, что вопрос Украины будет одним из основных на саммите.

"Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности, поскольку как для Польши, так и для Румынии – это восточный фланг НАТО", – заявил польский лидер.

Поясним, что на саммите "Бухарестской девятки" президенты Румынии и Польше, как соорганизаторы мероприятия, находятся в Бухаресте лично, а остальные лидеры присоединятся к саммиту в онлайн-режиме.

"Бухарестскую девятку" образовано в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. Также в ее состав еще входят: Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО в июне планируется обсуждения дорожной карты по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс.