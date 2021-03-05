Байден и президент Еврокомиссии обсудили Украину и заявили о едином стратегическом взгляде на РФ

Президент США Джо Байден и президент Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 5 марта, провели первый телефонный разговор, в ходе которого, в частности, затронули ситуацию в Украине.

О сути разговора сообщила фон дер Ляйен, заявление которой опубликовала пресс-служба ЕК на официальном сайте. О чем именно шла речь в контексте Украины, не уточняется.

В то же время указывается, что политики "разделяют стратегический взгляд на Россию".

"Я предложила, чтобы мы тщательно координировали нашу политику и меры, в частности, в отношении Восточной Европы. Мы поделились своими взглядами на ситуацию в Украине", – сказано в заявлении.

Кроме того, в вопросе внешней политики Байден и фон дер Ляйен договорились активизировать сотрудничество "как партнеры-единомышленники" и поддерживать "демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной обстановки".

"Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО", – отметила глава Еврокомиссии.

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