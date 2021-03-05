Байден и президент Еврокомиссии обсудили Украину и заявили о едином стратегическом взгляде на РФ
Президент США Джо Байден и президент Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 5 марта, провели первый телефонный разговор, в ходе которого, в частности, затронули ситуацию в Украине.
О сути разговора сообщила фон дер Ляйен, заявление которой опубликовала пресс-служба ЕК на официальном сайте. О чем именно шла речь в контексте Украины, не уточняется.
В то же время указывается, что политики "разделяют стратегический взгляд на Россию".
"Я предложила, чтобы мы тщательно координировали нашу политику и меры, в частности, в отношении Восточной Европы. Мы поделились своими взглядами на ситуацию в Украине", – сказано в заявлении.
Кроме того, в вопросе внешней политики Байден и фон дер Ляйен договорились активизировать сотрудничество "как партнеры-единомышленники" и поддерживать "демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной обстановки".
"Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО", – отметила глава Еврокомиссии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что администрация Байдена может подтолкнуть Украину к реформам. Америка имеет хорошие намерения, но не исключено, что это будет сделано в жесткой форме.
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что президент Соединенных Штатов будет поддерживать жесткое сопротивление Украины российской агрессии.