Байден и мировые лидеры сделали заявления к 20-й годовщине терактов 9/11

София Закревская
София Закревская
Мир
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Байден и мировые лидеры сделали заявления к 20-й годовщине терактов 9/11

В субботу, 11 сентября, исполнилось ровно 20 лет со дня терактов в США, которые случились в 2001 году. В связи с годовщиной трагедии мировые лидеры вспомнили о 2 977 жертвах террористов, жизни которых оборвались в тот день.

Президент США Джо Байден в своем видеообращении в Twitter почтил память погибших. Он отметил, что несмотря на такие печальные события, американцы не должны позволять кому-либо разъединить их народ, ведь "единство делает нас теми, кем мы есть – Америкой в ​​её лучших проявлениях".

Американский лидер добавил, что, к сожалению, теракты 9/11 способствовали проявлению худших человеческих качеств, таких как враждебность к мусульманам и страх перед людьми этой веры.

Видео дня

В этот день Байден вместе с супругой Джилл посетит памятные мероприятия и места атак террористов. В США пройдут сразу несколько минут молчания.

Королева Великобритании Елизавета II в своем послании сказала, что она молится за жертв и выживших после терактов 11 сентября.

Она добавила. что посещение места трагедии, которое состоялось в 2010 году, навсегда осталось в ее памяти.

"Это напоминает мне, что, воздавая должное людям из разных стран, вероисповеданий и традиций, которые потеряли свои жизни, мы также отдаем должное стойкости и решимости сообществ, которые объединились для восстановления", – сказала королева.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь подчеркнул, что действия террористов не смогли пошатнуть веру в свободу и демократию.

Президент Евросовета Шарль Мишель в Twitter написал, что атаки террористов, совершенные в США 20 лет назад, изменили ход истории. Он добавил, что Евросоюз был и остается союзником Штатов в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Память жертв трагедии почтила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что даже в самые тяжелые времена "могут проявляться лучшие человеческие качества".

Президент Польши Анджей Дуда возложил венок к мемориальной доске в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщили на сайте главы государства.

"Эти события навсегда изменили мир...Мы помним 9/11", – сказано в заявлении канцелярии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также вспомнил сегодня о погибших в терактах и заявил, что Европа должна продолжать бороться с терроризмом и радикалами вместе со США.

Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что немцы в этот день скорбят вместе с Америкой и всеми, кто потерял своих близких в ходе терактов. По его словам, недавние события в Афганистане стали напоминанием о трагедии 20-летней давности.

"11 сентября было нападением не только на Соединенные Штаты, но и на каждого из нас. Почти 3000 человек, которые погибли в тот день, прибыли из 92 разных стран; 11 из них были из Германии", – сказано в сообщении.

Напомним, Джо Байден дал поручение рассекретить данные о расследовании терактов. Это должно произойти в течение шести следующих месяцев.

Теракт 9/11 в США.

Ранее OBOZREVATEL публиковал такие материалы о терактах 11 сентября:

  • 11 сентября 2001 года террористы-смертники захватили четыре пассажирских самолета. Детально о том, что происходило дальше, читайте по ссылке.

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