Байден и мировые лидеры сделали заявления к 20-й годовщине терактов 9/11

В субботу, 11 сентября, исполнилось ровно 20 лет со дня терактов в США, которые случились в 2001 году. В связи с годовщиной трагедии мировые лидеры вспомнили о 2 977 жертвах террористов, жизни которых оборвались в тот день.

Президент США Джо Байден в своем видеообращении в Twitter почтил память погибших. Он отметил, что несмотря на такие печальные события, американцы не должны позволять кому-либо разъединить их народ, ведь "единство делает нас теми, кем мы есть – Америкой в ​​её лучших проявлениях".

Американский лидер добавил, что, к сожалению, теракты 9/11 способствовали проявлению худших человеческих качеств, таких как враждебность к мусульманам и страх перед людьми этой веры.

Видео дня

В этот день Байден вместе с супругой Джилл посетит памятные мероприятия и места атак террористов. В США пройдут сразу несколько минут молчания.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

Королева Великобритании Елизавета II в своем послании сказала, что она молится за жертв и выживших после терактов 11 сентября.

Она добавила. что посещение места трагедии, которое состоялось в 2010 году, навсегда осталось в ее памяти.

"Это напоминает мне, что, воздавая должное людям из разных стран, вероисповеданий и традиций, которые потеряли свои жизни, мы также отдаем должное стойкости и решимости сообществ, которые объединились для восстановления", – сказала королева.

The Queen’s message to the President of the United States on the 20th anniversary of the attacks on 11th September 2001. pic.twitter.com/jsdH4X50Ao — The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2021

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь подчеркнул, что действия террористов не смогли пошатнуть веру в свободу и демократию.

Today we remember the 2,977 people taken from us on September 11th 2001.



But while the terrorists imposed their burden of grief and suffering, we can now say with the perspective of 20 years that they failed to shake our belief in freedom and democracy. pic.twitter.com/BBuz9i08WZ — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 11, 2021

Президент Евросовета Шарль Мишель в Twitter написал, что атаки террористов, совершенные в США 20 лет назад, изменили ход истории. Он добавил, что Евросоюз был и остается союзником Штатов в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Память жертв трагедии почтила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что даже в самые тяжелые времена "могут проявляться лучшие человеческие качества".

The horrific attacks of #September11 20 years ago changed the course of history.



We remember the victims and noble sacrifice of so many first responders and aid workers.



The EU stands by the US and @POTUS in the continued fight against terrorism and extremism in all its forms. pic.twitter.com/VAJvIQjMOh — Charles Michel (@eucopresident) September 11, 2021

On 9/11 we remember those who lost their lives and honour those who risked everything to help them.



Even in the darkest, most trying of times, the very best of human nature can shine through.



The EU stands with the USA in defending freedom & compassion over hate. #September11 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2021

Президент Польши Анджей Дуда возложил венок к мемориальной доске в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщили на сайте главы государства.

"Эти события навсегда изменили мир...Мы помним 9/11", – сказано в заявлении канцелярии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также вспомнил сегодня о погибших в терактах и заявил, что Европа должна продолжать бороться с терроризмом и радикалами вместе со США.

Heute jähren sich zum 20. Mal die abscheulichen 9/11 Terroranschläge in den USA, darunter auf das World Trade Center in New York. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) September 11, 2021

Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что немцы в этот день скорбят вместе с Америкой и всеми, кто потерял своих близких в ходе терактов. По его словам, недавние события в Афганистане стали напоминанием о трагедии 20-летней давности.

"11 сентября было нападением не только на Соединенные Штаты, но и на каждого из нас. Почти 3000 человек, которые погибли в тот день, прибыли из 92 разных стран; 11 из них были из Германии", – сказано в сообщении.

Напомним, Джо Байден дал поручение рассекретить данные о расследовании терактов. Это должно произойти в течение шести следующих месяцев.

Ранее OBOZREVATEL публиковал такие материалы о терактах 11 сентября:

11 сентября 2001 года террористы-смертники захватили четыре пассажирских самолета. Детально о том, что происходило дальше, читайте по ссылке.